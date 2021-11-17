"Слуги" перегнули с "крепкой дисциплиной" и "концом олигархической политике"

15 ноября "слуги" провели партийный съезд. Фото: sluga-narodu.com

Программа партии "Слуга народа" выполнена не более, чем на 25%. Об этом сообщил Комитет избирателей Украины.

Эксперты провели фактчекинг заявления первого заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко на съезде партии о выполнении 42% предвыборной программы, крепкой партийной дисциплины и конца олигархической политики.

Такие заявления КИУ называет существенным преувеличением.

Корниенко заявил, что парламент "положил конец олигархической политике" и что "сделали партию с крепкой дисциплиной".

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Значительную часть ключевых обещаний партии так и не реализовали или имели место попытки выполнить их прямо противоположным способом, чем было заявлено во время выборов, указывают эксперты.

По крайней мере, часть депутатов монобольшинства находятся под влиянием олигархов, что проявляется при принятии решений парламента.

"Слуга народа" стала более зависимой от поддержки депутатских групп "Довіра" и "За майбутнє", что также ставит под сомнение тезис о конце олигархической политики.

Кроме того, президентская партия лидирует по количеству скандалов, связанных с действиями ее представителей. За два года работы фигурантом громкого скандала стал каждый пятый нардеп монобольшинства (более 53 из 243).

15 ноября партия "Слуга народа" провела съезд. На нем избрали нового председателя – депутата Елену Шуляк. На съезде Корниенко заявил, что партия выполнила 42% обещаний.