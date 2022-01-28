"Слуги" отреагировали на задержание своего нардепа

Правоохранители разоблачили народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых на получении взятки. Фото: facebook.com/ze.zhytomyr67

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал задержание народного депутата Сергея Кузьминых.

И заявил, что эта новость стала для фракции шоком, цитирует заявление в Telegram спикер партии Юлия Палийчук.

"Для нас эта новость стала шоком. Потому что Сергей Кузьминых - волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых, героически защищавшего нашу независимость, достойно прошел плен и после него смог вернуться на службу. Поэтому Сергей Кузьминых имел от команды огромный кредит доверия" , – сказал Арахамия.

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Но если нардеп совершил преступление, то должен понести ответственность по закону. И однопартийцы не будут прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, заверил Арахамия.

"Поэтому мы приветствуем усилия антикоррупционной инфраструктуры по выявлению коррупционных правонарушений. Нашей целью было сделать ее действенной и по-настоящему независимой", - добавили

Правоохранители разоблачили народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых на получении 558 тыс. грн взятки 28 января. По данным следствия, чиновник получил деньги при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.