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пятница, 04 октября 2019 16:17

"Слуги народа" заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
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Депутаты читали книгу о Тибетских ритуалах по улучшению здоровья
Фото: Александр Гончаров
Депутаты читали книгу о Тибетских ритуалах по улучшению здоровья
Депутаты читали книгу о Тибетских ритуалах по улучшению здоровья

Народные депутаты Верховной Рады Украины по президентской фракции "Слуга народа" Андрей Задорожный и его коллега читали в парламенте книгу "Древний секрет источника молодости".

Книга основана на шести ритуалах, рожденных в горах Тибета, сообщает "Апостроф".

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Физические и духовные упражнения, приведенные в книге, якобы укрепляют иммунитет, возрождают силы и замедляют процессы старения.

Книга содержит и свидетельства людей, применяя тибетские ритуалы лишились недугов. А также улучшили свой внешний вид.

Нардепы партии "Слуга народа", которых поймали на кнопкодавстве обошлись штрафами и извинениями. Мандатов лишать их не будут.

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