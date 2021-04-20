"Слуги народа" собирают фракцию

Пока столица на локдауне, "слуга народа" Тищенко устраивает вечеринки. Фотоколлаж: "Схеми"

В четверг парламентская фракция "Слуга народа" соберется на заседание.

Обсудят ситуацию с подпольной вечеринкой нардепа Николая Тищенко и визит Евгения Шевченко к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщила депутат Юлия Гришина.

"В четверг заседание фракции "Слуга народа" по Zoom. Обсудим: кандидата на пост министра энергетики; законы на следующую неделю и, конечно, ситуации с Николаем Тищенко и Евгением Шевченко", - написала нардеп.

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18 апреля Николай Тищенко нарушил карантин, устроив вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской. Празднование происходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge, сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях". Во вторник Евгений Шевченко в Минске встречался с Александром Лукашенко.