"Слуги народа" собирают фракцию

 
Ексклюзивы
1/5
"Большую приватизацию и продажу государственных банков во время войны допускать нельзя" — экономист
"Большую приватизацию и продажу государственных банков во время войны допускать нельзя" — экономист
Просмотров: 117
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 225
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2070
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
5 Просмотров: 11835
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 909
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 468
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1152
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 621
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1530
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 711
Фото
Все фото
4
8
4
3
8
&quot;Слуга народа&quot; поехал к Лукашенко, полномочия которого Украина не признала
"Слуга народа" поехал к Лукашенко, полномочия которого Украина не признала
Журналисты показали, как проходила скандальная вечеринка Тищенко
Журналисты показали, как проходила скандальная вечеринка Тищенко
&quot;Слуга народа&quot; Тищенко устроил жене вечеринку во время локдауна
"Слуга народа" Тищенко устроил жене вечеринку во время локдауна
Степанову в Раду принесли погребальные цветы от умершего от Covid-19
Степанову в Раду принесли погребальные цветы от умершего от Covid-19
Тайная дача Путина: стало известно, где он встречался с Януковичем - фото
Тайная дача Путина: стало известно, где он встречался с Януковичем - фото
Видео
Все видео
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
10 скандалов, которые случились за два года президентства Зеленского
10 скандалов, которые случились за два года президентства Зеленского
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
ОПЗЖ внесла залог за подозреваемого в госизмене "эксперта"
ОПЗЖ внесла залог за подозреваемого в госизмене "эксперта"
"Нафиг нужен такой канал" - журналист Кипиани о "Доме"
"Нафиг нужен такой канал" - журналист Кипиани о "Доме"
Интервью
1/5
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 225
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 630
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
5 Просмотров: 11835
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1 Просмотров: 351
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 909
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
19 апреля 2021
Просмотров: 306
Коронавірус допоможе
– Цей гол я присвячую пам'яті Валерія Лобановського, – каже Андрій Шевченко 13 травня 2003-го. За рік до того пішов із життя великий ...
вторник, 20 апреля 2021 15:13

"Слуги народа" собирают фракцию

  Комментировать
&quot;Слуги народа&quot; собирают фракцию
Пока столица на локдауне, "слуга народа" Тищенко устраивает вечеринки. Фотоколлаж: "Схеми"

В четверг парламентская фракция "Слуга народа" соберется на заседание.

Обсудят ситуацию с подпольной вечеринкой нардепа Николая Тищенко и визит Евгения Шевченко к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщила депутат Юлия Гришина.

"В четверг заседание фракции "Слуга народа" по Zoom. Обсудим: кандидата на пост министра энергетики; законы на следующую неделю и, конечно, ситуации с Николаем Тищенко и Евгением Шевченко", - написала нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском

18 апреля Николай Тищенко нарушил карантин, устроив вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской. Празднование происходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge, сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Во вторник Евгений Шевченко в Минске встречался с Александром Лукашенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Слуги народа" собирают фракцию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
апреля

Вышел первый детектив в истории

Открыли первое частное детское издательство в Украине

Селянина лупили руками и ногами. Добивали бампером - екснардепу дали 15 лет тюрьмы

Начали эксплуатировать новый пассажирский самолет

Открыли новый радиоактивный химический элемент

Украина не смогла договориться с Беларусью о границе

Показали первый электронный микроскоп

Ракета врезалась в жилой дом

Два парня расстреляли 12 одноклассников и учител

Студентов разогнали танками

Произошел рекордный разлив нефти

Самое читаемое
&quot;Груди-шары&quot;: Седокова фурор пикантным фото
"Груди-шары": Седокова фурор пикантным фото Просмотров: 19143
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
6
 Просмотров: 17379
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
10
 Просмотров: 15364
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
10
 Просмотров: 13862
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 5 Просмотров: 11835
Политика
Сообщили, когда выйдет расследование Bellingcat о "вагнеровцах"
Сообщили, когда выйдет расследование Bellingcat о "вагнеровцах" Просмотров: 36
Лидер "Бумбокса" пришел на суд к Антоненко
Лидер "Бумбокса" пришел на суд к Антоненко Просмотров: 171
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
 1 Просмотров: 414
Суд арестовал эксминистр МВД Захарченко за ввоз гранат из РФ
Суд арестовал эксминистр МВД Захарченко за ввоз гранат из РФ Просмотров: 351
Лукашенко заговорил о братских отношениях с Украиной во время встречи со "слугой народа" Шевченко
Лукашенко заговорил о братских отношениях с Украиной во время встречи со "слугой народа" Шевченко Просмотров: 306
Больше всего комментируют
6
"Остается парнем из Кривого Рога, который выбился в люди": эксперт оценил два года президентства Зеленского
5
Россия просит помилования у всего мира
2
Неизвестные сожгли иномарку "сепаратиста" и оставили ему послание
1
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1
США предупредили Россию о последствиях, если Навальный умрет
Голосов: 6684
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть