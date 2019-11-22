"Слуги народа" снова хотят провести "школу депутата"

Депутатов хотят научить цифровой грамотности. Фото: "Цензор"

В конце января 2020 партия "Слуга народа" планирует провести повторную "школу депутата" для нардепов.

Глава СН и первый заместитель председателя парламентской фракции Александр Корниенко сообщил об этом в Радио НВ.

Одна из тем тренинга будет посвящена цифровой грамотности на фоне скандала с перепиской нардепов от "Слуги народа" с пранкером Джокером.

"У нас уже есть несколько партнеров, которые готовы, когда немножко стихнет этот наш весь процесс, у нас есть идея сделать "Трускавец-2" где-то между сессиями - возможно, в конце января. И мы обязательно туда включим пункт о цифровой грамотности и пункт о декларировании", - сообщил Корниенко.

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В конце июля 2019 партия "Слуга народа" провела недельный "школу депутата" для своих представителей, избранных в Верховную Раду. Обучение депутатов стоило 11,2 млн грн.

Погрешность "удачного" подбора кадров в "Слуге народа" составляет 12 нардепов. Исключили из фракции уже трех. Об этом заявил председатель фракции "СН" Давид Арахамия.