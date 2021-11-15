"Слуги народа": Разумков, Гройсман и Смешко – вторая лига

Корниенко и Разумков на съезде партии "Слуга народа", ноябрь 2019 года. Фото: Сергей Старостенко

Бывшие спикер Разумков, премьер Гройсман и председатель СБУ Смешко будут конкурировать друг с другом на парламентских выборах.

Об этом сказал первый вице-спикер, действующий председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Інтерфакс-Україна"

"Социология говорит, что пока они - во второй лиге. И поэтому, скорее всего они будут конкурировать друг с другом.

Пока что потенциальный электорат - Разумкова и Смешко очень близок. Каждый из них публично заявлял, что он консерватор. И это может привести к тому, что они объединятся, и на такое объединение тоже будет интересно посмотреть", - сказав Корниенко.

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Также с Разумковым будет конкурировать бывший "регионал" Мураев, сказал первый вице-спикер.

"Смогут ли они все попасть в парламент? Это зависит от многих факторов. В первую очередь от того, когда и по какой системе пройдут выборы. Пока что они планируются в 2023 году по системе открытых списков с региональной привязкой.

Эта система кроме всего прочего сложна тем, что нужно иметь минимум 130 ходовых кандидатов - по пять кандидатов на округ (26 округов). Где взять партии 130 кандидатов? "Слуге" с этим проще. У нас есть минимум - выбор из нардепов, из местных председателей облсоветов, громад. В каждой области мы точно десяток хороших кандидатов найдем", - заявил Корниенко.

8 ноября первый вице-спикер Александр Корниенко написал заявление на сложение полномочий председателя партии "Слуга Народа". До него партию возглавлял Дмитрий Разумков, объявивший список нардепов в свое межфракционное объединение. 15 ноября состоится съезд "Слуги народа", где будут избирать нового председателя партии.