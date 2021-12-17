"Слуги народа" получают зарплаты в конвертах – нардепка

Скороход назвала сумму, которую депутаты получают в конвертах. Фото: Украинская правда

Народный депутат Анна Скороход подтвердила информацию о том, что депутаты монобольшинства получают деньги в конвертах за нужные голосования в Верховной Раде.

"Насколько ходят слухи, сейчас это около 40 тысяч рядовому депутату. А не рядовому – больше. Не все подпадают под зарплаты, есть люди, которые не голосуют так, как надо", – заявила она в эфире программы "Народ против", сообщает Gazeta.ua.

Она и некоторые другие народные избранники, в том числе умерший депутат Антон Поляков, ранее свидетельствовали о раздаче денег в НАБУ.

"Для того чтобы открыть уголовное производство против народного депутата, необходимо согласование генпрокурора Украины. Генеральный прокурор является непосредственно в монобольшинстве, он им подчиняется", объяснила она, почему правоохранительные органы до сих пор не провели расследование по обнародованным фактам.

Она заявляет, что власть берет деньги для этого из таможни.

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В интервью Дмитрия Гордона бывший руководитель ОП Андрей Богдан сообщил, что зарплата "слуги" зависит от его голосования за законопроект, "нужный" власти. По словам Богдана, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) игнорирует нарушения.