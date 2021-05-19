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среда, 19 мая 2021 10:06

"Слуги народа" отчитываются Ермаку, как давят кнопки в Раде

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"Слуги народа" отчитываются руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, как голосуют в Верховной Раде.

В минувший вторник председатель фракции "СН" Давид Арахамия отчитывался перед Ермаком за голосование об увольнении трех министров. Об этом сообщил сайт "Букви"

Переписку вели на русском языке.

Єрмак: "Что у тебя?"

Арахамия: "Криклий 284. Щас Петрашко".

 
 

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18 мая Верховная Рада уволила трех министров - инфраструктуры Владислава Криклия, развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и здравоохранения Максима Степанова.

Украинцы выбирали народных депутатов в Верховную Раду 9-го созыва в июле 2019 года. Тогда партия Владимира Зеленского "Слуга народа" получила 43,16% голосов избирателей.

В конце апреля этого года за "Слугу народа" готовы были проголосовать 28% среди тех, кто определился.

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