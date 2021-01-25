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понедельник, 25 января 2021 23:13

"Слуги народа" не знают, что делать с Дубинским

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&quot;Слуги народа&quot; не знают, что делать с Дубинским
США ввели санкции против нардепа Александра Дубинского. Фото: glavcom.ua

Фракция "Слуга народа" не определилась, каким образом будет реагировать на санкции, введенные США в отношении депутата Александра Дубинского.

"Мы решили провести опрос среди депутатов фракции в отношении господина Дубинского и предложили три варианта: 1) поддерживать господина Дубинского, то есть направлять определенные письма в поддержку 2) исключение из фракции 3) инициирование к определенным структурам увольнения господина Дубинского с должности заместителя председателя комитета (по вопросам налоговой и таможенной политики - ред.) ", - рассказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает Укринформ.

Окончательное решение по Дубинскому будет принято в ближайшие день-два.

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11 января Офис контроля за иностранными активами министерства финансов США ввел дополнительные санкции против семерых физических лиц и четырех организаций, которые являются частью "русской сети зарубежного влияния", связанной с Андреем Деркачем.

Санкции США введены против бывших украинских чиновников Константина Кулика, Александра Онищенко, Андрея Телиженко, а также народного депутата Александра Дубинского, который обнародовал так называемые пленки Деркача.

Кроме того, в "черный список" попали люди, которые работали в команде Деркача, - Петр Журавель, Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко. Ограничения введены также против медиакомпаний NabuLeaks, Era-Media TOV, Only News и Skeptik TOV.

Народный депутат Андрей Деркач в мае 2020 обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко. Это записи, датированные 2015-2016 годами. По словам Деркача, "пленки" он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.

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