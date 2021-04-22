Слуги народа" на заседании фракции обсудили поведение Шевченко и Тищенко: рассматривают исключение

Состоялось заседание "Слуг народа": что решили? Фото: Украинская правда

Во фракции "Слуга народа" народные депутаты во время заседания заслушали Евгения Шевченко и Николая Тищенко.

Партия не делегировала Шевченко проводить переговоры с белорусским диктатором Александром Лукашенко. Окончательное решение о Николая Тищенко, который устроил для своей жены вечеринку в честь ее дня рождения в условиях карантина в Киеве партия примет позже, сообщает пресс-служба "Слуги народа".

На заседании фракции приняли решение проголосовать путем сбора подписей и решить, останется ли Шевченко во фракции.

Шевченко во время фракции просил исключить его, поскольку "считает свое пребывание там бесполезным". Депутат считает, что подписей будет недостаточно для его исключения, написал в своем Telegram-канале "Слуга народа" Андрей Холодов.

"Пока очередь дошла до Тищенко, многие разошлись. Объяснял. Говорил, что ему сложно перейти от формата жизни "обычного человека" к формату "политика". Сказал, что штраф заплатит. Давид Арахамия с этим согласился", - сообщил Холодов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуги народа" собирают фракцию

Николай Тищенко нарушил карантин, устроив вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской. Празднование происходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge. Евгений Шевченко в Минске встречался с Александром Лукашенко.