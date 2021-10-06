"Слуги народа" хотят легально обманывать государство - ЦПК

Активисты-антикоррупционеры раскритиковали законопроект. Фото: antac.org.ua

В повестке дня Верховной Рады появился законопроект 5807, который может позволить недобросовестным компаниям скрыть настоящих конечных владельцев.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Принятие законопроекта позволит тысячам компаний легально обманывать государство о своем бенефициаре, заявили активисты.

Авторами документа являются депутаты от "Слуги народа".

Ключевой проблемой законопроекта есть норма, которая указывает, что "В случае, если учредителями юридического лица являются исключительно физические лица, являющиеся конечными бенефициарными владельцами такого юридического лица, информация о его конечном бенефициарном владельце не указывается".

Авторы законопроекта "забыли" важнейшую деталь, что физические лица-учредители могут быть только номинальными или фиктивными учредителями юридических лиц.

Не считая этого, нардепы фактически позволяют таким фиктивным основателям автоматически соврать о том, что они являются конечными бенефициарами компании, сообщает ЦПК.

"В Украине люди буквально за тысячу гривен продают свои паспортные данные для того, чтобы их поставили основателем компании. Наблюдаем это в каждом втором деле НАБУ по топ-коррупции.

Когда основатели или директора даже не знают, чем компания занимается и являются просто ширмой для того, чтобы их отметили в реестре. Такая ситуация приближает нас как страну в офшору", - говорит эксперт Елена Щербан.

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Необходимость указывать бенефициаров по новым правилам предусмотрена законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения".

Документ приняли в 2019 году на выполнение международных обязательств Украины относительно противодействия отмыванию средств. Закон определил необходимость всем юридическим лицам зарегистрированным до вступления в силу подать обновленную информацию о своих бенефициарах в течении трех месяцев, начиная с 1 августа 2021 года.

Закон имплементировал положение 24 Рекомендации Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Она предусматривает, что имеющиеся данные о бенефициарном владельце в госреестре должны быть точными и актуальными.

"Главная концепция, заложенная в новые требования, заключалась в том, что если в компании действительно совпадают бенефициар и основатель, то она просто подает эти данные регистратору и нет никаких проблем.

Однако, если учредитель обычный "фиктарь" и компания хочет соврать, то ее руководитель должен подписать эту ложь лично и отдать государству. А это уже уголовная ответственность. Предлагаемые депутатами изменения просто уничтожают этот подход", - говорят в ЦПК.

Первым автором законопроекта является нардеп Игорь Фрис из фракции "Слуга народа". Ранее, именно с его подачи парламент принял поправку, которая уничтожала суть электронного декларирования, после чего президент ветировал законопроект, заявили активисты.

3 октября журналисты "Слідство. Інфо" опубликовали фильм "Оффшор 95". В нем говорится о схеме перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в оффшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников. В офисе президента заявили, что в фильме нет ни одного компромата.