"Слуги народа" хотят легально обманывать государство - ЦПК

 
Ексклюзивы
1/5
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 378
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требуют отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требуют отставки руководства
Просмотров: 684
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Просмотров: 1152
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1251
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1017
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 873
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
Просмотров: 639
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 1008
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 612
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2727
Фото
Все фото
6
4
5
8
5
&quot;Мецгер out&quot; - журналисты под Укрэксимбанком требуют отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требуют отставки руководства
Штайнмайер приехал в райцентр в Черниговской области
Штайнмайер приехал в райцентр в Черниговской области
В Польше открыли памятник выдающемуся &quot;пароху концлагеря Майданек&quot; украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Телеведущая и Mrs. Universe баллотируется в Верховную Раду
Телеведущая и Mrs. Universe баллотируется в Верховную Раду
Запад должен перестать пытаться &quot;не обижать Путина&quot; - Порошенко на сфере безопасности конференции в Швеции
Запад должен перестать пытаться "не обижать Путина" - Порошенко на сфере безопасности конференции в Швеции
Видео
Все видео
Шмыгаль поблагодарил Бога, когда нардепа не включили в эфир
Шмыгаль поблагодарил Бога, когда нардепа не включили в эфир
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Киевлян напугали взрывы возле Верховной Рады
Киевлян напугали взрывы возле Верховной Рады
"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"
"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"
Венедиктова "уловила запах" от фильма о Коломойского и Зеленского
Венедиктова "уловила запах" от фильма о Коломойского и Зеленского
Интервью
1/5
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 783
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2016
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 495
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8505
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
06 октября 2021
Просмотров: 117
Треба контролювати
– Якщо тобі зателефонує мій чоловік, не зважай. Перевірятиме, чи справді під твоїм номером – ти, а не якийсь Ігор чи Іван. Своєю ...
среда, 06 октября 2021 19:48

"Слуги народа" хотят легально обманывать государство - ЦПК

  Комментировать
&quot;Слуги народа&quot; хотят легально обманывать государство - ЦПК
Активисты-антикоррупционеры раскритиковали законопроект. Фото: antac.org.ua

В повестке дня Верховной Рады появился законопроект 5807, который может позволить недобросовестным компаниям скрыть настоящих конечных владельцев.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Принятие законопроекта позволит тысячам компаний легально обманывать государство о своем бенефициаре, заявили активисты.

Авторами документа являются депутаты от "Слуги народа".

Ключевой проблемой законопроекта есть норма, которая указывает, что "В случае, если учредителями юридического лица являются исключительно физические лица, являющиеся конечными бенефициарными владельцами такого юридического лица, информация о его конечном бенефициарном владельце не указывается".

Авторы законопроекта "забыли" важнейшую деталь, что физические лица-учредители могут быть только номинальными или фиктивными учредителями юридических лиц.

Не считая этого, нардепы фактически позволяют таким фиктивным основателям автоматически соврать о том, что они являются конечными бенефициарами компании, сообщает ЦПК.

"В Украине люди буквально за тысячу гривен продают свои паспортные данные для того, чтобы их поставили основателем компании. Наблюдаем это в каждом втором деле НАБУ по топ-коррупции.

Когда основатели или директора даже не знают, чем компания занимается и являются просто ширмой для того, чтобы их отметили в реестре. Такая ситуация приближает нас как страну в офшору", - говорит эксперт Елена Щербан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"

Необходимость указывать бенефициаров по новым правилам предусмотрена законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения".

Документ приняли в 2019 году на выполнение международных обязательств Украины относительно противодействия отмыванию средств. Закон определил необходимость всем юридическим лицам зарегистрированным до вступления в силу подать обновленную информацию о своих бенефициарах в течении трех месяцев, начиная с 1 августа 2021 года.

Закон имплементировал положение 24 Рекомендации Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Она предусматривает, что имеющиеся данные о бенефициарном владельце в госреестре должны быть точными и актуальными.

"Главная концепция, заложенная в новые требования, заключалась в том, что если в компании действительно совпадают бенефициар и основатель, то она просто подает эти данные регистратору и нет никаких проблем.

Однако, если учредитель обычный "фиктарь" и компания хочет соврать, то ее руководитель должен подписать эту ложь лично и отдать государству. А это уже уголовная ответственность. Предлагаемые депутатами изменения просто уничтожают этот подход", - говорят в ЦПК.

Первым автором законопроекта является нардеп Игорь Фрис из фракции "Слуга народа". Ранее, именно с его подачи парламент принял поправку, которая уничтожала суть электронного декларирования, после чего президент ветировал законопроект, заявили активисты.

3 октября журналисты "Слідство. Інфо" опубликовали фильм "Оффшор 95". В нем говорится о схеме перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в оффшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников.

В офисе президента заявили, что в фильме нет ни одного компромата.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Слуги народа" хотят легально обманывать государство - ЦПК». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
октября

Первых грабителей поезда линчевали

Египтяне и сирийцы напали на Израиль

Самое читаемое
В нижнем белье и чулках: сексапильная Астафьева посветила ягодицами на рыбалке
В нижнем белье и чулках: сексапильная Астафьева посветила ягодицами на рыбалке
9
 Просмотров: 7794
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
11
 Просмотров: 6048
&quot;Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па&quot; – Кошевой рассказал, общается ли с луганскими друзьями
"Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па" – Кошевой рассказал, общается ли с луганскими друзьями
5
 Просмотров: 4941
Вслед за соцсетями по всему миру &quot;упали&quot; и другие сервисы
Вслед за соцсетями по всему миру "упали" и другие сервисы Просмотров: 4365
В бикини: украинская призерша Олимпиады захватывает сеть фото с медового месяца
В бикини: украинская призерша Олимпиады захватывает сеть фото с медового месяца
5
 Просмотров: 3069
Политика
ЦИК изменила правила в избирательных бюллетенях
ЦИК изменила правила в избирательных бюллетенях Просмотров: 45
Разумков вывозит вещи из кабинета - экс-нардеп
Разумков вывозит вещи из кабинета - экс-нардеп Просмотров: 378
Шмыгаль поблагодарил Бога, когда нардепа не включили в эфир
Шмыгаль поблагодарил Бога, когда нардепа не включили в эфир
 Просмотров: 513
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
 Просмотров: 954
В Евросоюзе отреагировали на нападение на съемочную группу "Схем"
В Евросоюзе отреагировали на нападение на съемочную группу "Схем" Просмотров: 396
Больше всего комментируют
2
Оккупанты на Донбассе готовятся к наступлению: свозят оружие и боеприпасы
1
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1
Мовний бар'єр
1
Гороскоп на 6 октября: кому этой осенью достанется самый щедрый подарок
1
Кличко хочет, чтобы Усик и Джошуа дрались в Киеве
Голосов: 8488
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть