"Слуги" написали законопроект о НАБУ, Сытника не будут трогать

Семилетний срок назначения Сытника истекает в апреле 2022 года. Фото: @nabu.gov.ua

В Верховной Раде планируют принять новый закон о Национальном антикоррупционном бюро.

В апреле появилось сразу два законопроекта о реформе НАБУ. В обоих документах указана норма, что нынешний директор НАБУ Артем Сытник будет выполнять свои полномочия до прихода преемника, сообщает "РБК-Україна".

Во фракции "Слуга народа" предлагают передать Кабинету министров право назначать и увольнять директора НАБУ. При этом отправить его в отставку правительство может только голосами 2/3 своего состава. Отбирать же кандидатов на пост главы НАБУ будет конкурсная комиссия из шести человек.

Законопроект 5459-1 авторства "слуг" включили в повестку дня, а 19 мая поддержал профильный комитет.

В монобольшинстве решили поддержать законопроект, но уверенности в том, что голосов за него хватит, все еще нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Таких грубых вмешательств в работу НАБУ не было" - Сытник

Также издание сообщает: во время визита в Украину госсекретарь США Энтони Блинкен поднимал вопрос о формировании украинских судебных органов. Он отметил, что объем и характер поддержки США зависит от прогресса украинских реформ.

"А вот то, есть ли желание их делать в украинской власти, будут оценивать в первую очередь по тому, как выбирают профессионалов и в наблюдательный совет госпредприятий, и в ключевые антикоррупционные органы, и самое главное - в судебные", - рассказал один из участников встречи с Блинкеном.

Касательно судов несколько раз звучало, что это является ключевым приоритетом.

"И то, как выбирают членов Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, будет непосредственно влиять на поддержку от США и всего западного мира", - сказал собеседник.

6 мая президент Владимир Зеленский встречался с американским госсекретарем Этон Блинкеном. Обсуждали в частности коррупцию и олигархов в Украине.