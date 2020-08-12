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среда, 12 августа 2020 14:02

"Слуги" написали законопроект, как забирать мандат в мажоритарщиков

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&quot;Слуги&quot; написали законопроект, как забирать мандат в мажоритарщиков
В "Слуга народа" - 126 мажоритарщиков.

Народные депутаты от "Слуга народа" зарегистрировали законопроект об отзыве нардепа по народной инициативе.

Проект №3972 зарегистрировали "слуги" Георгий Мазурашу и Максим Павлюк.

Речь идет о нардепах, избранных в одномандатных мажоритарных избирательных округах, или так называемых мажоритарщиков.

Авторы считают, что таких депутатов избирают персонифицировано, а значит, должен быть и механизм персонифицированного отзыва, сообщает Hromadske

По законопроекту, основаниями для отзыва народного депутата являются: нарушением им законов и Конституции; систематическое невыполнение депутатских обязанностей; использование полномочий в личных корыстных целях; систематическое нарушение норм депутатской этики и морали; несоответствие практической деятельности депутата основным принципам и положениям его предвыборной программы; сокрытия собственного имущества и доходов, внесение неточных данных в декларацию по имуществу и доходам.

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Предлагается, что вопрос об отзыве могут поднять на собрании избирателей округа, от которого избирали депутата, при условии, что в них принимает участие не менее 300 избирателей из округа. Собрание может проводиться по месту жительства избирателей или на предприятиях, в учреждениях, организациях в пределах округа.

Количество собраний не ограничивается, но они должны проводиться минимум в каждой из громад, которые входят в округ.

Инициаторы собрания должны не позднее чем за 15 дней до проведения собрания письменно сообщить народного депутата, что будут говорить о его отзыве и руководителей органов местного самоуправления. Депутат, в свою очередь, уведомляет парламент и ЦИК.

Об отзыве депутатов и досрочном прекращении их полномочий будет сообщать председатель Верховной Рады на пленарном заседании.

В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 248 представителей фракции "Слуга народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 19 - "Голоса", 23 - группы "За будущее", 20 - "Довиры". Свою работу начали в прошлом году 29 августа.

В парламенте работают 198 мажоритарщиков.

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Дата
12
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