"Слуги" намеренно затягивают приведение к присяге Вьятровича – Парубий

Парубий заверил, что документы ЦИК с утра находятся в Верховной Раде.Фото: eurosolidarity.org

Монобольшинство и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков искусственно затягивают приведение к присяге Владимира Вьятровича.

Об этом сказал на брифинге народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Андрей Парубий.

"Вчера ЦИК зарегистрировала народным депутатом Украины от "Европейской Солидарности" моего побратима Владимира Вьятровича. Безотлагательно ЦИК передала эти документы в Верховную Раду и утром они были зарегистрированы в аппарате парламента. Фактически, согласно закону, следующее действие должно быть только одно - приведение к присяге народного депутата Украины Владимира Вятровича. Это формальная вещь, которая выполняется автоматически после того, как документы поступают в Верховную Раду", - сказал он.

"К большому сожалению, председатель Верховной Рады на мои обращения и просьбы отказывается сегодня объявить приведение к присяге Владимира Вьятровича, апеллируя к тому, что якобы не нашли документы. Я авторитетно утверждаю: документы все от ЦИК находятся в Верховной Раде, и считаю данную позицию исключительно политической от "слуг народа" и команды Зеленского, которые считают, что язык - это манипуляция, армия - это манипуляция. Это попытка сегодня лишить права Вьятровича приступить к своим обязанностям в качестве избранного украинским народом народного депутата Украины", - отметил Парубий.

"Я хочу обратиться к руководству ВРУ публично, лично к председателю Верховной Рады Украины сегодня безотлагательно объявить приведение к присяге народного депутата Украины Владимира Вятровича. Он уже является народным депутатом, он имеет соответствующее удостоверение от ЦИК, речь идет лишь о ритуальном действии, которое должно состояться на заседании Верховной Рады Украины", - отметил Андрей Парубий.

Он сообщил, что следующее заседание парламента состоится 2 декабря и таким образом монобольшинство пытается еще на 15-17 дней оттянуть момент, когда Владимир Вятрович будет народным депутатом Украины. "Они кричали на предыдущем заседании, что не допустят Вятровича в Раду, и сегодня они пытаются этот свой весьма сомнительный лозунг воплотить в жизнь", - добавил Парубий.