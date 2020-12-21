"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 333
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2322
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1863
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 549
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1701
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 621
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
Фото
Все фото
16
5
3
11
12
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
В Раде избрали своих кандидатов на должность судьи КСУ
В Раде избрали своих кандидатов на должность судьи КСУ
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
В Украине началась акция &quot;Украина без Кучмы&quot;
В Украине началась акция "Украина без Кучмы"
Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности
Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности
Видео
Все видео
"Что общего между Зеленским и борщом без сметаны?" - Майкл Щур
"Что общего между Зеленским и борщом без сметаны?" - Майкл Щур
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
В Одессе отменили отставку Ройтбурда. ОПЗЖ блокировала облсовет
В Одессе отменили отставку Ройтбурда. ОПЗЖ блокировала облсовет
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Зеленский со своим помощником развлекались во время рабочего дня
Зеленский со своим помощником развлекались во время рабочего дня
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1071
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1737
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 882
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 324
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 5256
Колонка
20 декабря 2020
Просмотров: 585
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
понедельник, 21 декабря 2020 14:31

"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ

  Комментировать
&quot;Слугам&quot; раздали документ с &quot;правильными&quot; итогам года - СМИ
"Слуги народа" получили "правильные" эфирные тезисы. Фото: slovoidilo.ua

Нардепы "Слуги народа" регулярно получают "правильные" тезисы, которые имеют озвучивать в СМИ.

В распоряжение издания "Бабель" попали эфирные месседжи для представителей президентской команды за 17 и 18 декабря.

Такие тезисы - обычная мировая практика, направленная на реализацию политики "единого голоса", подчеркнули журналисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы назвали самые негативные события года

Согласно информации, полученной СМИ, итоги уходящего года, "слуги" должны комментировать так:

— впервые за годы войны на Донбассе удалось установить режим прекращения огня. Его нельзя назвать стопроцентным, но ситуация на большей части фронта стала спокойнее - это заслуга президента.

— год выдался сложным из-за пандемии, которая спровоцировала кризис. Его нельзя сравнивать ни с одним, кризис ударил по всем без исключения, стала причиной проблем бизнеса во всем мире. Спад в Украине во втором квартале составил минус 11% ВВП, в Швеции, которая не вводила локдаун, минус 8% - это нельзя сравнивать;

— в третьем квартале 2020-го Украина увидела быстрое восстановление экономики. В следующем году страна сможет остановить пандемию с помощью вакцинации и возможностей медицины, соответственно, существенно восстановится экономика;

— оппоненты "Слуги народа" постоянно предрекали катастрофу, однако Украина смогла пройти сложный год. Впервые у власти нет своих СМИ, все работают в медийной среде, контролируемой политическими оппонентами. Оппозиция прогнозировала срыв сотрудничества с МВФ, гиперинфляции, обвал гривны, обострение на фронте и потерю территорий, зная, что это неправда;

— эффективность отечественной медицины возросла. Ранее она только сокращалась, а лабораторная система была разгромлена;

— экономические потери Украины меньше, чем в Европе, потому что в стране менее развита сервисная экономика не было длительных жестких карантинных ограничений.
Самый серьезный удар государству нанес Конституционный суд Украины. Судьи принимали решения, которые поставили под сомнение работу антикоррупционной системы. Президент и народные депутаты восстанавливают ее работу и готовят реформу КСУ;

— в 2021 году акцент будет сделан на закон о всеукраинском референдуме, судебную реформу, честный прожиточный уровень, на решении по законам о локализации производства и о бытовых отходах;

— на местных выборах партия "Слуга народа" набрала больше всего мандатов, ее политические оппоненты - ОПЗЖ и "Европейская солидарность" превращаются в региональные партии, представительства которых имеют показательный географический характер.

Президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times сказал, что со следующего года в Украине начнется реформа судебной ветви власти.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование.

Президент внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда.

4 декабря Верховная Рада приняла законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за ложь в декларациях. Предусматривается штраф и ограничение свободы. Ранее также предполагалось тюремное заключение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

Показали 180 картин Марии Примаченко

Первый регулировщик изменил культуру дорожного движения

В Европе впервые провели операцию под наркозом

Расстреляли украинскую разведчицу

Взрыв разрушил часть многоэтажки

"Наш дорогой ребенок" - открыли радиоактивный элемент

Идеальный половой акт должен длиться до 13 минут: интересные факты об оргазме

Самое читаемое
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 25003
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
6
 Просмотров: 14275
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду Просмотров: 10215
Директор интерната более 2 лет насиловал детей
Директор интерната более 2 лет насиловал детей Просмотров: 8064
Шестиклассник погиб на снежной горке
Шестиклассник погиб на снежной горке Просмотров: 4977
Политика
Скандальный заместитель Ермака пришел в НАБУ
Скандальный заместитель Ермака пришел в НАБУ Просмотров: 36
Украинцы назвали самые негативные события года
Украинцы назвали самые негативные события года Просмотров: 144
Зеленский - неудачник года
Зеленский - неудачник года Просмотров: 549
Какие фракции ходили меньше всего в Раду к концу года
Какие фракции ходили меньше всего в Раду к концу года Просмотров: 90
Посол Украины рассказал о коммуникации с ЕС относительно нового вида коронавируса
Посол Украины рассказал о коммуникации с ЕС относительно нового вида коронавируса Просмотров: 90
Больше всего комментируют
8
Украина хочет выбрать безопасную вакцину - Зеленский о перспективах сотрудничества с РФ
3
Одиозный председатель ОАСК Волк получил 1,3 млн грн месячной зарплаты
3
Когда пациенты с Covid-19 могут покупать лекарства за свой счет
2
Змінюваність еліт є найбільшою перепоною для інвестицій в Україну - політолог
2
Епифаний объяснил, при каких условиях ПЦУ будет праздновать Рождество 25 декабря
Голосов: 18629
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть