"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ

"Слуги народа" получили "правильные" эфирные тезисы. Фото: slovoidilo.ua

Нардепы "Слуги народа" регулярно получают "правильные" тезисы, которые имеют озвучивать в СМИ.

В распоряжение издания "Бабель" попали эфирные месседжи для представителей президентской команды за 17 и 18 декабря.

Такие тезисы - обычная мировая практика, направленная на реализацию политики "единого голоса", подчеркнули журналисты.

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Согласно информации, полученной СМИ, итоги уходящего года, "слуги" должны комментировать так:

— впервые за годы войны на Донбассе удалось установить режим прекращения огня. Его нельзя назвать стопроцентным, но ситуация на большей части фронта стала спокойнее - это заслуга президента.

— год выдался сложным из-за пандемии, которая спровоцировала кризис. Его нельзя сравнивать ни с одним, кризис ударил по всем без исключения, стала причиной проблем бизнеса во всем мире. Спад в Украине во втором квартале составил минус 11% ВВП, в Швеции, которая не вводила локдаун, минус 8% - это нельзя сравнивать;

— в третьем квартале 2020-го Украина увидела быстрое восстановление экономики. В следующем году страна сможет остановить пандемию с помощью вакцинации и возможностей медицины, соответственно, существенно восстановится экономика;

— оппоненты "Слуги народа" постоянно предрекали катастрофу, однако Украина смогла пройти сложный год. Впервые у власти нет своих СМИ, все работают в медийной среде, контролируемой политическими оппонентами. Оппозиция прогнозировала срыв сотрудничества с МВФ, гиперинфляции, обвал гривны, обострение на фронте и потерю территорий, зная, что это неправда;

— эффективность отечественной медицины возросла. Ранее она только сокращалась, а лабораторная система была разгромлена;

— экономические потери Украины меньше, чем в Европе, потому что в стране менее развита сервисная экономика не было длительных жестких карантинных ограничений.

Самый серьезный удар государству нанес Конституционный суд Украины. Судьи принимали решения, которые поставили под сомнение работу антикоррупционной системы. Президент и народные депутаты восстанавливают ее работу и готовят реформу КСУ;

— в 2021 году акцент будет сделан на закон о всеукраинском референдуме, судебную реформу, честный прожиточный уровень, на решении по законам о локализации производства и о бытовых отходах;

— на местных выборах партия "Слуга народа" набрала больше всего мандатов, ее политические оппоненты - ОПЗЖ и "Европейская солидарность" превращаются в региональные партии, представительства которых имеют показательный географический характер.

Президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times сказал, что со следующего года в Украине начнется реформа судебной ветви власти. 27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Президент внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда. 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за ложь в декларациях. Предусматривается штраф и ограничение свободы. Ранее также предполагалось тюремное заключение.