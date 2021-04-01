"Слугам" дали заготовки на телевизор о достижениях Зеленского

Тезисы для телеэфиров "слугам народа" готовили в информационном и аналитическом отделах фракции. Фото: Reuters

Нардепам от "Слуги народа" объяснили, как перечислять достижения президента Владимира Зеленского на телеэфирах. Обнародовали документ с тезисами от аналитического и информационного отделов фракции.

Сообщает "Бабель".

Уменьшение количества олигархов в Украине называют достижением Зеленского. В качестве примера приводят нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Указывают, что за Зеленского он "перестал быть олигархом".

"Кто такой олигарх? Это тот, кто имеет значительный политический, финансовый и медийный ресурс, может присваивать госимущество и использовать активы в борьбе за власть. Все это Медведчук получил в период 2014-2019 годов. Теперь такого олигарха, как Медведчук, больше нет", - советуют говорить авторы.

"Способность государства обеспечивать жизнь людей в чрезвычайных условиях была восстановлена ​​за Зеленского". Нардепам в этом контексте нужно подчеркивать, что мы проходим коронакризу без обвала национальной валюты.

"Нет проблем с банками, а также перевыполняется госбюджет - в прошлом году плюс 54 миллиардов гривен к плану", - говорится в документе.

Создатели тезисов говорят, что Зеленский стал "первым президентом, который не пытается набрать как можно больше кредитов в Международном валютном фонде". Рост зарплат тоже называют достижением нынешнего главы государства. Размер средней заработной платы в долларовом эквиваленте уже "превысил показатель 2013 года": в январе 2021-го составил $441,7 против $408,6 в 2013 году.

В документе объясняют, как отвечать на вопрос, почему Зеленский не завершил войну на Донбассе.

"К чему мы всегда возвращаемся в переговорах? До того, как были определены в Минских договоренностях политические обязательства Украины. Это же было абсолютно выгодно для России. Вопросы безопасности и политические пункты в Минске перемешаны так, что буквальное их выполнение может гарантировать удовлетворения всех интересов Кремля и существенное ограничение суверенитета Украины. Мы настаиваем на том, что сначала нужно установить полную безопасность, провести деоккупации, взять под контроль границу, а потом уже заниматься политикой", - написали авторы.

Завершают тезисы тем, что президент является лидером электоральных симпатий и ни один из политических оппонентов не может с ним конкурировать.

Зеленский возглавляет рейтинг доверия к политикам среди украинцев, по последним данным соцгруппы "Рейтинг". Ему доверяют 46% опрошенных. Больше всего украинцы не доверяют Авакову.