"Слугам" дали темники, как комментировать разговор Байдена и Зеленского

Авторы прописали все детали. Фото: pinterest.com

Для народных депутатов партии "Слуга народа" подготовили специальные инструкции. Там объясняют, как им комментировать разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Темники разрабатывали аналитический и информационный отделы партии, сообщает издание "Бабель", в распоряжении которого оказались документы.

В тезисах прописано, что знакомство во время телефонного разговора президентов было "содержательным".

"США поддерживают политический план президента Зеленского по реформированию нашего государства - усиление безопасности, борьбу с коррупцией, работе ради экономического роста [...] Мы вместе будем защищать наши демократии, потому что угроза от России направлена ​​не просто на захват наших территорий, а на уничтожение нашего образа жизни", - отмечают в темниках.

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Кроме этого, в тезисах даже отметили, как комментировать якобы разговор Зеленского и Байдена не состоялся бы, если бы не произошло обострение на Донбассе.

"Иногда российские пропагандисты не бьют по украинской власти так, как отечественные якобы патриоты. Главное в контактах между первыми лицами государств не то, как быстро происходит первый разговор, а то, глубокое ли доверие между лидерами и являются ли результативными отношения", - отмечают авторы.

Депутатам советуют говорить, что отношения между США и Украиной были, есть и будут, несмотря на фамилии тех или иных людей.

"Стратегическое партнерство между нашими государствами и общность интересов между нашими народами никогда не менялись и не изменятся. Это навсегда", - говорится в тезисах.

Президент США Джозеф Байден в 50-минутном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил в поддержке реформ, проводимых в Украине. О разговоре с Байденом Зеленский написал в Twitter. В последнее время из разных регионов РФ под видом контрольных занятий российские вооруженные силы наращивают войска вблизи государственной границы Украины