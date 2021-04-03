"Слугам" дали темники, как комментировать разговор Байдена и Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1107
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 441
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 189
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 558
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1098
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 612
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 531
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 306
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 1008
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 576
Фото
Все фото
15
3
5
4
6
Замглавы НБУ Рожкова носит часы, стоимостью в несколько ее годовых зарплат
Замглавы НБУ Рожкова носит часы, стоимостью в несколько ее годовых зарплат
&quot;Слуга народа&quot; Тищенко &quot;наплевал&quot; на народ - поставил машину возле зебры
"Слуга народа" Тищенко "наплевал" на народ - поставил машину возле зебры
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
Суд отменил арест дома любовницы Януковича
Суд отменил арест дома любовницы Януковича
Депутат от ОПЗЖ задекларировал африканского льва
Депутат от ОПЗЖ задекларировал африканского льва
Видео
Все видео
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Машину нардепа поймали на нарушении ПДД. Депутат начал обзываться
Машину нардепа поймали на нарушении ПДД. Депутат начал обзываться
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1107
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 162
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1026
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 837
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 306
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
02 апреля 2021
Просмотров: 432
На дитя
Був ранок неділі. Падав дощ. Я сидів на балконі "хрущовки", крутився в розламаному офісному кріслі, курив і вдивлявся в гілля Печерська. Насувалася ...
суббота, 03 апреля 2021 13:19

"Слугам" дали темники, как комментировать разговор Байдена и Зеленского

  Комментировать
&quot;Слугам&quot; дали темники, как комментировать разговор Байдена и Зеленского
Авторы прописали все детали. Фото: pinterest.com

Для народных депутатов партии "Слуга народа" подготовили специальные инструкции. Там объясняют, как им комментировать разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Темники разрабатывали аналитический и информационный отделы партии, сообщает издание "Бабель", в распоряжении которого оказались документы.

В тезисах прописано, что знакомство во время телефонного разговора президентов было "содержательным".

"США поддерживают политический план президента Зеленского по реформированию нашего государства - усиление безопасности, борьбу с коррупцией, работе ради экономического роста [...] Мы вместе будем защищать наши демократии, потому что угроза от России направлена ​​не просто на захват наших территорий, а на уничтожение нашего образа жизни", - отмечают в темниках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко прокомментировал разговор Зеленского с Байденом

Кроме этого, в тезисах даже отметили, как комментировать якобы разговор Зеленского и Байдена не состоялся бы, если бы не произошло обострение на Донбассе.

"Иногда российские пропагандисты не бьют по украинской власти так, как отечественные якобы патриоты. Главное в контактах между первыми лицами государств не то, как быстро происходит первый разговор, а то, глубокое ли доверие между лидерами и являются ли результативными отношения", - отмечают авторы.

Депутатам советуют говорить, что отношения между США и Украиной были, есть и будут, несмотря на фамилии тех или иных людей.

"Стратегическое партнерство между нашими государствами и общность интересов между нашими народами никогда не менялись и не изменятся. Это навсегда", - говорится в тезисах.

Президент США Джозеф Байден в 50-минутном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил в поддержке реформ, проводимых в Украине. О разговоре с Байденом Зеленский написал в Twitter.

В последнее время из разных регионов РФ под видом контрольных занятий российские вооруженные силы наращивают войска вблизи государственной границы Украины

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Слугам" дали темники, как комментировать разговор Байдена и Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
апреля

Электропоезд установил новый рекорд скорости

В первый день было продано около 300 тыс. іPad

Женщины забросали чиновника черным перцем

Математик 18 лет рассылал людям бомбы - 3 человека погибли

Англичанин запатентовал кофемолку

Самое читаемое
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео Просмотров: 33012
Ситуация уже неуправляемая - инфекционист о карантине в столице
Ситуация уже неуправляемая - инфекционист о карантине в столице
 Просмотров: 12393
Американский &quot;шпион&quot; 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
Американский "шпион" 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
31
 Просмотров: 10611
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 10521
Медики экстренной помощи массово отказываются от прививок
Медики экстренной помощи массово отказываются от прививок Просмотров: 7893
Политика
Выборы на 87-м округе: осталось пересчитать голоса на 9 участках
Выборы на 87-м округе: осталось пересчитать голоса на 9 участках Просмотров: 18
"Справимся с этой московской бедой" - Ющенко
"Справимся с этой московской бедой" - Ющенко Просмотров: 630
По Медведчуку и Козаку открыли уголовное дело - обвиняют в госизмене
По Медведчуку и Козаку открыли уголовное дело - обвиняют в госизмене Просмотров: 657
Данилов рассказал о тайном совещание у Зеленского
Данилов рассказал о тайном совещание у Зеленского 3 Просмотров: 1278
Довыборы в 87-м округе. На 20 участках пересчитают бюллетени
Довыборы в 87-м округе. На 20 участках пересчитают бюллетени 1 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
13
США подняли армию из-за скопления войск РФ на границе с Украиной
5
США помогут Украине в случае эскалации конфликта с РФ
5
На 87-м округе продолжают считать голоса. Как изменились проценты кандидатов
3
Данилов рассказал о тайном совещание у Зеленского
2
На заседании СНБО будут говорить о "наведении справедливости в стране"
Голосов: 6470
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть