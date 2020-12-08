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вторник, 08 декабря 2020 16:10

"Слуга" рассказал о последствиях снятия ответственности с судей за неправомерные приговоры

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&quot;Слуга&quot; рассказал о последствиях снятия ответственности с судей за неправомерные приговоры
12 декабря утратит силу статья Уголовного кодекса, вводящую ответственность судей за заведомо неправосудные решения. Фото: facebook.com/moden.ua

Через решение КСУ 12 декабря утратит силу статья Уголовного кодекса, вводящую ответственность судей за заведомо неправосудные решения.

Ответственность судей за такие решения отменят, а уголовные производства против них закроют, заявил нардеп от партии "Слуга народа" Анатолий Монастырский, передает "РБК-Украина".

"Я прогнозирую, что мы сможем вернуться к этому вопросу только после того, как общество увидит негативные последствия декриминализации этой статьи в ближайшие несколько месяцев", - сказал он.

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Конституционный суд признал неконституционной уголовную статью об ответственности судей за заведомо неправосудные приговоры. Решение принял 11 июня. Таким образом удовлетворил представление 55 народных депутатов.

КСУ сделал вывод, что в статье Уголовного кодекса не определены критерии, по которым можно установить приговор, определение или постановление есть "неправосудными".

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