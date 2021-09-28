"Слуга" ожидает от Зеленского в Трускавце "турбопенка"

Приезд президента в Трускавец ожидают 2 октября. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский во время встречи с нардепами от "Слуги народа" в Трускавце должен дать "турбопенок".

Об этом заявила депутат от "СН" Елена Мошенец в эфире "24 канала"

"Я не ожидаю какого-то веселья или похвалы. Это будет очень серьезный, конструктивный и непростой ни разговор, ни встреча.

Тот весь энтузиазм и розовые очки, которые были у нас два года назад, они уже немножко и омрачаются и их уже у многих точно нет", - сказала "слуга".

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Депутат заявила о "некоторых проблемах в комитетах".

"Очень хочется, чтобы мы оставались монолитом, которым пришли. Пока на ключевых голосованиях мы набираем свои 226. Но иногда это дается непросто каким-то методами сложных переговоров.

Президент должен дать такого большого турбопинка для того, чтобы двигались гораздо быстрее и чтобы собственные у кого-то амбиции не мешали общему делу", - заявила Мошенец.

Фракция "Слуга народа" проведет выездное заседание в Трускавце 1-2 октября. Планируют приезд членов правительства и президента. Из сообщений СМИ, на совещании обсудят кадровые ротации - замену спикера, четырех министров.