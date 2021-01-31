"Слуга" оскандалился: заявил на волотерку и посоветовал продать собаку за коммуналку

Год назад, 31 января 2020 года, народный депутат от "Слуга народа" Евгений Брагар написал заявление в полицию на волонтерку Анастасию Конфедерат, которая вместе с добровольцем медицинского батальона "Госпитальеры" Яриной Чорногуз просила водителя маршрутки выключить российский сериал.

Евгений Брагар шел 76-ым в списке партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах в июле 2019 года.

27 января волонтерку и парамедика высадили ночью из автобуса из-за просьбы выключить сериал.

Ярина Чорногуз вместе с подругой возвращалась из Луцка, где была на похоронах своего парня Николая Сорочука - военнослужащего, погибшего на Донбассе. Возвращались в Киев автобусом "Львов-Запорожье", чтобы в феврале снова отправиться на Донбасс.

"Когда я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова, и мне противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов, водитель это сделать отказался", - рассказала девушка в Facebook.

Из-за несогласия водителя и пассажиров выключить сериал девушки были вынуждены посреди трассы выйти из автобуса.

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Впоследствии компания-перевозчик Winew и Bus Trans извинилась за инцидент. Заявила о немедленном отстранении водителей и возврате средств за неиспользованную поездку в полном объеме.

"Нам очень жаль, что случилась такая ужасная ситуация, ведь наша фирма придерживается исключительно проукраинской позиции, в частности при выборе аудио- и видеоматериала...Делаем все для того, чтобы подобная ситуация больше никогда не повторялась в нашей компании", - сообщил перевозчик.

Парамедика и волонтера высадили из автобуса посреди дороги.

Брагарь заявил, что "подал заявление о совершении преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного Кодекса (статья "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". - Gazeta.ua)". Заявил, что высказывания волонтера о русском языке являются "дискриминацией по языковому признаку".

Перед этим "слуга" получил жесткую критику пользователей Facebook. Депутату напомнили, что продолжается военная агрессия России против Украины.

В тот же день вечером Брагар появился на прокремлевском телеканале "112 Украина", связанном с кумом президента РФ Путина Виктором Медведчуком. Там предложил пенсионерке "продать собаку элитной породы", чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.

"Если у нее есть какое-то имущество, какая-то собака элитной породы во дворе - она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить", - сказал он.

Во фракции "СН" порекомендовали Брагару воздержаться от общения со СМИ.

Комитет по вопросам европейской интеграции Украины в Европейский Союз рассматривает законопроект о запрете акустического насилия в общественном транспорте. Предлагается запретить трансляцию в салонах рейсовых автобусов музыки, звука фильмов или других звуковых сигналов, кроме информации о поездке.