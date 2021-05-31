"Слуга народу" став авто-лосем

"Слуги народа" вляпались в очередной скандал. Теперь - из-за парковки авто в неположенном месте.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук стал героем программы "ЗупиниЛося".

В Киеве авто "Тойота", в котором была жена нардепа, было припарковано несмотря на знак "Остановка забороненка". Авто стояло в 30 метрах от остановки.

"Отъезжайте, пожалуйста", - сказал ведущий программы Константин Андриюк. Однако авто не сдвинулось. После этого ведущий наклеил на лобовое стекло стикер "Это авто с нарушением ПДД. Останови лося".

К "Тойоте" подбежал "слуга" Камельчук, начал кричать о хамстве. На что ведущий с него смеялся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны

"Народный депутат вспомнил о законе, наплевав на этот же закон. Посмотрите, народный депутат бросается к людям. Это госслужащий", - сказал Андриюк.

"Вон отсюда, быдлота блин", - сказал нардеп и заявил, что автомобиль припаркован "в служебных потребностях".

"Слугу" назвали невеждой.

"Посмотрите, это народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Камельчук Юрий. Посмотрите как ведет себя Юрий. Как он говорит. Что себе позволяет господин депутат. И что было бы с депутатской карьерой господина Камельчука в стране, где закон и правила одинаковы для всех. Скорость с которой "новые лица" превращаются в неприкосновенную касту фантастическая.

Жена господина депутата остановились с нарушением. Стоит, ждет господина депутата. А когда Константин Андриюк, который уже много лет снимает проект "ЗупиниЛося", сделал замечание, женщина проигнорировала, потому что у нее уважительная причина - ожидание мужа слуги народа", - написал в Facebook журналист Михаил Ткач.

12 марта Давид Арахамия приехал в Офис президента Владимира Зеленского и припарковался на пешеходном переходе под светофором. Полиция оштрафовала нардепа на 510 грн. Впоследствии Арахамия извинился перед украинцами, что припарковал свой джип на пешеходном переходе.