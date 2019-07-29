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"Слуга народа"-тамада хочет в транспортный комитет, который может быть выгодным его тестю

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&quot;Слуга народа&quot;-тамада хочет в транспортный комитет, который может быть выгодным его тестю

Будущий нардеп от "Слуги народа" Александр Скичко хочет работать в комитете аграрной политики или комитете по вопросам транспорта.

"Сейчас варианта два: либо комитет агропромышленного развития, или транспорта", - сказал Скичко в комментарии LB.ua.

"Это мой округ, где у меня есть наработки за период предвыборной кампании. Я вообще считаю, что село у нас недооценено и забыто. А по направлениям, которые хотелось бы улучшить, - это распределение дотаций, которые сейчас получают крупные агрохолдинги, на малый и средний бизнес. Возможно, дешевые кредиты ", - сказал будущий нардеп.

Скичко выиграл 197 округ в Черкасской области. Говорит, что имеет план развития речного транспорта.

"У нас ужасные проблемы с дорогами в округе. У меня в программе есть перспективное развитие речного транспорта, который важен для Черкасской области. Хотелось бы использовать реку Днепр, но, к сожалению, она сегодня монополизирована и недоразвита", - добавил мабутний политик.

Также Скичко заявил, что уволился с телевидения и готов работать как депутат.

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Скичко женат на Елизавете Юрушевой - дочери бизнесмена Леонида Юрушева, которому принадлежит "Днепровагонремстрой", "Коростенский завод МДФ", "InterContinental Kiev", "Fairmont Grand Hotel Kyiv", девелоперская компания "Ярославов Вал" и еще несколько компаний.
Сам Скичко работал ведущим на телеканале олигарха Рината Ахметова "Украина".

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