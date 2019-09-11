"Слуга народа" вляпалась в кнопкодавство

"Слуги народа" Сергей Литвиненко и Александр Скичко попали в скандал с кнопкодавством.

Фракцию "Слуга народа" впервые поймали на кнопкодавстве.

3 сентября народный депутат-мажоритарщик от "СН" Сергей Литвиненко проголосовал за другого "слугу"-мажоритарника, вероятно Александра Скичко, сообщают в движении "Чесно"

"Нарушителем оказался мажоритарщик из округа №156 в Ровенской (Березновский, Костопольский и Сарненский районы) Литвиненко.

Он кнопкодавил, вероятнее всего, другого "слугу"-мажоритарщика - Скичко (округ №197, Черкасская область). Фраза "вероятнее всего" означает, что это место официально закреплено за Скичко, однако есть вероятность, что в слоте его пульта могла находиться карта другого депутата", - сообщают активисты.

Кнопкодавили за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно уполномоченных ВР и его направление в Конституционный суд.

Примечательно, что в тот же день, 3 сентября, уже после кнопкодавства Литвиненко опубликовал пост в Facebook, где отметил, что "Слуга народа" введет лишение нардепа мандата за кнопкодавство.

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Первым кнопкодавом в Верховной Раде 9-го созыва стал внефракционный мажоритарщик из Донецкой области Александр Ковалев.