"Слуга народа" становится авторитарной - правозащитница

Автор: Сергей Старостенко В офисе призидента присутствует криза коммуникативного менеджмента - говорит правозащитница Ольга Решетилова

Президентская политическая сила понемногу становится авторитарной - убеждена правозащитница Ольга Решетилова. "Мы рано или поздно должны пройти этот авторитарный режим. Вопрос в том, достаточно ли сильное гражданское общество, чтобы преобразование Украины в президентскую республику не перешло в человеконенавистнический режим".

Об этом сказала правозащитница Ольга Решетилова в интервью журналу Країна.

"В парламенте создается монобольшинство. К тому же авторитарный режим царит внутри самой партии: партийцам запрещают общаться с прессой, требуют от них докладные, почему голосовали не так, как говорит президент. Конечно, это лишь признаки авторитаризма, но они у власти несколько месяцев, у них впереди еще 5 лет. Изменения происходят бешеными темпами. И существует опасность того, что мы за этим бешеным информационным потоком можем не заметить опасных тенденций. Я, например, их вижу уже", - сказала она.

"В офисе президента есть кризис коммуникационного менеджмента. Они создали Совет по вопросам свободы слова при президенте, в который вошла и я. Я все время думала, что мне мозолит в этом совете, и вспомнила, что такой же совет был при Януковиче. Мы помним о состоянии свободы слова тогда. Боюсь дежавю: совет при президенте будет ширмой, а на самом деле уровень свободы слова будет все падать", - добавила Ольга Решетилова.

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Она отметила, что попытка построения авторитарного режима была у Януковича.

"Однако натолкнулась на сильное сопротивление и привела к жертвам. Мне бы хотелось, чтобы в этот раз мы не довели до Майдана, а решили этот вопрос цивилизованными методами", - отметила Решетилова.

Интервью с Ольгой Решетиловой читайте в журнале Країна.

Вечером 27 сентября под Офис президента Владимира Зеленского вышли люди с требованием расследовать нападения на активистов. Событие назвали "Ночь на Банковой. Снова". Пришли около 200 граждан. Под окнами оставили надпись "Кто следующая Гандзюк?". На первую ночь на Банковой выходили ровно год назад - при президенте Петре Порошенко. Тогда требовали раскрыть нападения на активистов, внеочередное заседание СНБО, встречу с генпрокурором, главой СБУ, главой МВД и президентом. Перед акцией друзья Екатерины Гандзюк и адвокаты пострадавших активистов написать "список Гандзюк". Это 55 нерасследованных нападений на активистов с 2017 года. Требования расследовать нападения остаются актуальными, говорят организаторы.