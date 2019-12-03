"Слуга народа" создает этический кодекс партии

Арахамия рассказал о создании "этического кодекса" "Слуги народа". Фото: РБК

Во фракции "Слуга народа" разрабатывают внутренний документ вроде "этического кодекса", за несоблюдение которого депутатов будут исключать из политсилы.

Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия, передает Укринформ.

"Вчера получил от господина Дубинского неожиданно качественный документ - реально прикольный, я почитал, ничего ни добавить, ни отнять. Мы разослали его сейчас всем депутатам, чтобы они предоставили свои предложения. Затем сведем это в один документ, после чего покажем его всем журналистам" , - рассказал он.

По словам Арахамия, пока этот документ состоит из двух страниц.

"Мы сочли необходимым, чтобы этот документ был очень коротким, но очень понятным", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зашквары - это нормально: Мендель прокомментировала скандалы в "Слуге народа"

Арахамия также назвал основные положения документа: принимать решения фракции, не вводить в заблуждение своих коллег, не дискредитировать депутатское объединение, в которое входит "Слуга народа".

Юридической силы документ не будет иметь, но за его системные нарушения предусматриваться исключения депутатов из фракции.

Народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции "Слуги народа". Также партия приняла решение об исключении Романа Иванисов.