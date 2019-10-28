"Слуга народа" собирается вмешаться в ситуацию вокруг полка "Азов" и США

"Мы призываем вас и всех причастных должностных лиц Соединенных Штатов проявить сдержанность и беспристрастность в этом вопросе, и перед принятием любого решения провести более тщательное расследование". ФОТО: УНИАН

Фракция "Слуга народа" предлагает депутатам парламента подписать обращения в Палату представителей Конгресса США, которая просила зачислить полк "Азов" в список иностранных террористических организаций. Американских чиновников просят провести тщательное исследование.

Проект обращения фракции получил "Интерфакс-Украина".

"Этим письмом мы, народные депутаты Украины, представители различных политических партий, обращаемся к вам, как к нашим коллегам в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, кто поставил свои подписи под обращением к государственному секретарю США Майка Помпео по "батальона Азов".

В открытых источниках не нашли информации в подтверждение фактов о причастности "Азова" террористических актов в Новой Зеландии или по вербовке американцев в ряды подразделения "Азов", указывают авторы обращения. Об этих случаях упомянуто в письме Помпео.

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"Попытки назвать одно из официальных ... подразделений Нацгвардии террористической организацией, или "overseas violent white supremacist extremist group", ложатся тяжелым бременем на нашу совесть и с болью отзываются в сердцах украинских военнослужащих, ветеранов и добровольцев, принимавших участие в войне на Донбассе и продолжают защищать независимость Украины от российской агрессии.

Мы призываем вас и всех причастных должностных лиц Соединенных Штатов проявить сдержанность и беспристрастность в этом вопросе, и перед принятием любого решения провести более тщательное расследование".

20 октября 40 конгрессменов-демократов с Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майка Помпео с требованием внести полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций. Полк "Азов" назвал такое намерение демократов информационной атакой на Украину.