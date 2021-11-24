"Слуга народа" скрыла дом под Киевом

 
Ексклюзивы
1/5
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
1 Просмотров: 1701
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Просмотров: 1494
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
Просмотров: 864
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
3 Просмотров: 6201
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
Просмотров: 3564
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Просмотров: 1269
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 990
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
1 Просмотров: 2439
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Просмотров: 1170
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
Просмотров: 1872
Фото
Все фото
4
3
8
105
3
Мать, продающая пирожки на базаре, дала деньги на имение дочери-судьи
Мать, продающая пирожки на базаре, дала деньги на имение дочери-судьи
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Порошенко построит в Киеве концерт-холл мирового уровня
Порошенко построит в Киеве концерт-холл мирового уровня
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Видео
Все видео
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Он же его не бил" - в "Слуге народа" не будут наказывать Тищенко за нападение на Лероса
"Он же его не бил" - в "Слуге народа" не будут наказывать Тищенко за нападение на Лероса
У Кивы нашли незадекларированное имение за 21 млн грн
У Кивы нашли незадекларированное имение за 21 млн грн
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Интервью
1/5
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3078
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4707
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1494
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1179
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2790
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
24 ноября 2021
Просмотров: 171
Не можу пробачити
Знайома тітка Наталія опублікувала в соцмережах фото зі святкування 60-річчя. Але на жодній зі світлин не видно її молодшої доньки. ...
среда, 24 ноября 2021 19:48

"Слуга народа" скрыла дом под Киевом

  Комментировать
&quot;Слуга народа&quot; скрыла дом под Киевом
Ольга Саладуха шла 57 в списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах. Фото: @saladukhaolga

Народный депутат от "Слуга народа" Ольга Саладуха не задекларировала подарок в виде недостроенного жилого дома под Киевом площадью 170 кв. м.

Об этом говорится в выводах Национального агентства по предотвращению коррупции по результатам проверки декларации депутата за 2020 год, сообщает "Слово і діло"

"Слуга" приобрела земельный участок площадью около восьми соток в селе Колонщина Макаровского района Киевской области. Однако не указала, что на ней расположен недостроенный дом стоимостью почти 3,18 млн грн.

Депутат отрицала получение ею в подарок недостроенного дома. Указала, что землю приобрела 16 ноября 2020 года и якобы на день покупки и на конец года на участке не было недвижимости или незавершенных объектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конец эпохи бедности: мать "слуги народа" приобрела недвижимости на 14,5 млн грн

В то же время НАПК получило ответ от компании "Лун". Фирма еще 15 июня 2019-го совершила аэрооблет в селе Колонщина с записью видео, на котором зафиксировали указанный дом. То есть недвижимость была, несмотря на отрицание нардепки.

Также это подтверждается информацией от Национального центра управления и испытаний космических средств, промониторившего со спутника земельный участок.

"Недостоверные сведения, указанные в декларации, отличаются от достоверных на сумму 3 178 578 грн. В действиях субъекта декларирования установлены признаки преступления", - сообщили в НАПК.

22 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили народному депутату из группы "Доверие" Сергею Шахову подозрение в недекларировании имущества на 60 млн грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Слуга народа" скрыла дом под Киевом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

Турки сбили российский военный самолет

Книгу Дарвина размели с полок магазинов: она стала самой влиятельной в мире

"Шахтер" и "Интер" не смогли выявить сильнейшего

Самое читаемое
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
 1 Просмотров: 195453
Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой
Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой Просмотров: 25461
Били, насиловали и снимали на телефон: показали фото несовершеннолетних нападавших
Били, насиловали и снимали на телефон: показали фото несовершеннолетних нападавших Просмотров: 23059
Усику не заплатили за победу над Джошуа
Усику не заплатили за победу над Джошуа Просмотров: 12429
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
3
 Просмотров: 11169
Политика
Путин лезет туда, где русский язык – Ющенко
Путин лезет туда, где русский язык – Ющенко Просмотров: 45
"Слуга" Куницкий "влетел" на штраф за нарушение ПДД в Харькове
"Слуга" Куницкий "влетел" на штраф за нарушение ПДД в Харькове Просмотров: 198
Украинцы ежемесячно перечисляют на YouTube-каналы по 2,3 млн грн. В лидерах - Притула, Майкл Щур, Bihus
Украинцы ежемесячно перечисляют на YouTube-каналы по 2,3 млн грн. В лидерах - Притула, Майкл Щур, Bihus 1 Просмотров: 594
"Кадровый абсурд власти" - Розенко прокомментировал план ОП назначить Тищенко главой КГГА
"Кадровый абсурд власти" - Розенко прокомментировал план ОП назначить Тищенко главой КГГА Просмотров: 486
Партия Зеленского объявила бойкот каналам Ахметова - в медиа олигарха ответили
Партия Зеленского объявила бойкот каналам Ахметова - в медиа олигарха ответили 4 Просмотров: 2790
Больше всего комментируют
6
Зеленский выступит в Раде
4
Партия Зеленского объявила бойкот каналам Ахметова - в медиа олигарха ответили
3
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
2
СБУ купила у россиянина "Тойот" на 67 млн грн
2
Из-за конфликта с Офисом президента Бурба может попасть в большую политику - СМИ
Голосов: 9309
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть