"Слуга народа" скрыла дом под Киевом

Ольга Саладуха шла 57 в списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах. Фото: @saladukhaolga

Народный депутат от "Слуга народа" Ольга Саладуха не задекларировала подарок в виде недостроенного жилого дома под Киевом площадью 170 кв. м.

Об этом говорится в выводах Национального агентства по предотвращению коррупции по результатам проверки декларации депутата за 2020 год, сообщает "Слово і діло"

"Слуга" приобрела земельный участок площадью около восьми соток в селе Колонщина Макаровского района Киевской области. Однако не указала, что на ней расположен недостроенный дом стоимостью почти 3,18 млн грн.

Депутат отрицала получение ею в подарок недостроенного дома. Указала, что землю приобрела 16 ноября 2020 года и якобы на день покупки и на конец года на участке не было недвижимости или незавершенных объектов.

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В то же время НАПК получило ответ от компании "Лун". Фирма еще 15 июня 2019-го совершила аэрооблет в селе Колонщина с записью видео, на котором зафиксировали указанный дом. То есть недвижимость была, несмотря на отрицание нардепки.

Также это подтверждается информацией от Национального центра управления и испытаний космических средств, промониторившего со спутника земельный участок.

"Недостоверные сведения, указанные в декларации, отличаются от достоверных на сумму 3 178 578 грн. В действиях субъекта декларирования установлены признаки преступления", - сообщили в НАПК.

22 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили народному депутату из группы "Доверие" Сергею Шахову подозрение в недекларировании имущества на 60 млн грн.