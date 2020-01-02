Слуга народа: повышение пенсионного возраста неизбежно

Вопрос не стоит в повестке дня, но уже идут дискуссии

Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно, какими бы "мягкими" ни были реформы пенсионной системы.

Об этом сказала председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики, народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, пишет "Інтерфакс-Україна"

"Октябрь 2017 года оказался очень стрессовым для людей, когда им перечисляли пенсии. Поэтому мы проведем индексацию в марте этого года и запустим вторую пенсию, а потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения.

Но какие бы мягкие варианты мы ни придумали, как бы мы ни старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста", – сказала нардеп.

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Вопрос не стоит в повестке дня правительства, но уже идут дискуссии, как максимально облегчить участь людей, отметила Третьякова.

"Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например на 1 месяц в году, начиная с 2023-го или 2025 года. Иначе мы своих детей обрекаем на еще худшую судьбу и худшую пенсию. В то же время это не вопрос сегодняшнего дня", – заявила нардеп.

С 1 января на назначение пенсии по возрасту по достижении 60 лет могут претендовать только те, кто имеет стаж не менее 27 лет (в 2019-м было 26 лет). Если же у человека не хватает страхового стажа, пенсионный возраст наступит не в 60, а в 63 или в 65 лет – в зависимости от имеющегося трудового стажа и даты обращения за назначением пенсии.