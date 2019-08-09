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"Слуга народа" не отдаст комитет нацбезопасности Забродскому

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&quot;Слуга народа&quot; не отдаст комитет нацбезопасности Забродскому
"Слуга народа" будет отстаивать своих представителей на ключевых позициях в комитетах Верховной Рады ", - Разумков. ФОТО: пресс-штаб АТО

Фракция "Слуга народа" будет отстаивать своих представителей в качестве претендентов на ключевые позиции в комитетах Верховной Рады. И не будет уступать другим фракциям.

Об этом руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил на первом заседании подготовительной группы. Он председательствовал на встрече.

Депутат от "Европейской солидарности" Артур Герасимов заявил, что предлагает на должность руководителя комитета по национальной безопасности депутата из своей фракции - командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаила Забродского.

На что Разумков ответил, что в его фракции также "достаточно людей, которые прошли фронт", а также "герои Украины".

"Я думаю, что в каждой политической силе, есть люди, которые могли бы претендовать на эту должность. Я буду прикладывать максимум усилий, чтобы наши коллеги отстаивали интересы государства в комитетах", - сказал руководитель "Слуги народа".

"Слуга народа" будет отстаивать своих представителей на ключевых позициях в комитетах Верховной Рады и не собирается уступать руководящим местом в комитете нацбезопасности даже командующему десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаилу Забродскому ", - добавил он.

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В следующий раз подготовительная группа встретится 14 августа в 11:00.

9 августа депутаты определили дату первого заседания новых депутатов - 29 августа.

21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве.

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