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среда, 06 ноября 2019 10:05

"Слуга народа" накатал заявление на коллег по фракции

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&quot;Слуга народа&quot; накатал заявление на коллег по фракции
Среди "слуг народа" продолжается коррупционный скандал.

Народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский написал заявление в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на ряд коллег по фракции.

Об этом сообщил в Facebook.

Дубинский заявил, что "народные депутаты Заблоцкий и Мовчан во время рассмотрения законопроекта № 2047 (Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости - ред.) осуществляли действия в пользу коммерческих структур - для получения ими завышенного вознаграждения при работе в системах государственных закупок, что имеет под собой коррупционную подоплеку".

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Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство, в рамках которого проверит, получали ли 11 нардепов "Слуги народа" по $30 тыс. за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании финансового комитета.

После этого член налогового комитета Дубинский прошел в прямом эфире полиграф.

Глава фракци "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что правоохранители запретили выходить в эфир нардепу от "Слуги народа", который является свидетелем по делу о взятке $30 тыс.

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