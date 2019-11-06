"Слуга народа" накатал заявление на коллег по фракции

Среди "слуг народа" продолжается коррупционный скандал.

Народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский написал заявление в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на ряд коллег по фракции.

Об этом сообщил в Facebook.

Дубинский заявил, что "народные депутаты Заблоцкий и Мовчан во время рассмотрения законопроекта № 2047 (Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости - ред.) осуществляли действия в пользу коммерческих структур - для получения ими завышенного вознаграждения при работе в системах государственных закупок, что имеет под собой коррупционную подоплеку".

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Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство, в рамках которого проверит, получали ли 11 нардепов "Слуги народа" по $30 тыс. за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании финансового комитета. После этого член налогового комитета Дубинский прошел в прямом эфире полиграф. Глава фракци "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что правоохранители запретили выходить в эфир нардепу от "Слуги народа", который является свидетелем по делу о взятке $30 тыс.