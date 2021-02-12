"Слуга народа" может обеднеть на 10 депутатов

 
Ексклюзивы
1/5
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 126
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 5247
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 135
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 261
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 936
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 207
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 378
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1395
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 513
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 648
Фото
Все фото
4
5
9
8
3
Зеленский с послами &quot;Большой семерки&quot; полетел на Донбасс
Зеленский с послами "Большой семерки" полетел на Донбасс
Украина получила лодки и катера с США
Украина получила лодки и катера с США
Под телеканалами &quot;Интер&quot; и &quot;Наш&quot; пикетировали. Требовали закрыть
Под телеканалами "Интер" и "Наш" пикетировали. Требовали закрыть
Тимошенко с ОПЗЖ заблокировала Раду
Тимошенко с ОПЗЖ заблокировала Раду
Кризис закончился: &quot;слуга&quot; пришла в Раду в сережках 50 минимальных пенсий
Кризис закончился: "слуга" пришла в Раду в сережках 50 минимальных пенсий
Видео
Все видео
Саакашвили депортировали в Польшу
Саакашвили депортировали в Польшу
Притула о политике: Я в игре
Притула о политике: Я в игре
Депутаты ОПЗЖ устроили ссору на заседании комиссии по этике
Депутаты ОПЗЖ устроили ссору на заседании комиссии по этике
"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука
"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука
Мендель напомнили, как она мило "лялякала" с каналом Медведчука
Мендель напомнили, как она мило "лялякала" с каналом Медведчука
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 207
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 378
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1395
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 459
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 522
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 февраля 2021
Просмотров: 558
Яша має чітко знати: він хоче їсти чи замерз
Хлопчик Яша бавиться у дворі. Відчиняється кватирка, і з неї долинає голос: – Яшенько, тобі час додому! Хлопчик задирає голову: ...
суббота, 13 февраля 2021 19:48

"Слуга народа" может обеднеть на 10 депутатов

  Комментировать
&quot;Слуга народа&quot; может обеднеть на 10 депутатов
На невозможность повлиять на решения "Слуги народа" жалуются как депутаты-мажоритарщики, так и "первые лица" партии. Фото: Facebook / Слуга народа

Партию "Слуга народа" могут покинуть минимум десять ее членов - в основном нардепы-мажоритарщики и "первые лица". Главной причиной "бунта" является сложная ситуация и в партии, и во фракции.

"Один из лидеров политсилы говорит: "Я стоял у истоков СН, еще когда она и партией не была полноценной, нахожусь в ее руководящих органах. За это время ни одну серьезную инициативу, ни с ячейками, ни на выборах, реализовать не удалось - все наталкивалось на какую-то глухую стену бездействия, молчания. Не вижу смысла дальше тянуть", - рассказывает один из руководителей политсилы изданию LB.ua.

На невозможность повлиять на решения жалуются и мажоритарщики:

"Я работал на своем округе задолго до прихода Зеленского в политику. Да, сейчас меня избрали от СН, и это было проще. Но они меня - как Ющенко в свое время о "Нашей Украине" говорил - явно "не на помойке нашли". Люди меня знают и с меня спрашивают за платежки, за отсутствие вакцины, всего. Что мне им отвечать? И почему я должен разделять бремя ответственности, если, даже будучи членом партии власти, никак и ни на что не могу повлиять? никак и ни на что!" - цитирует издание нардепа-мажоритарщика с одной большой южной области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского хотят создать еще одну партию - СМИ

Руководство партии знает о проблемах:

"Доходит до того, что человек в рабочем чате у нас пишет: "Исключите меня скорее! Достало все! Разумеется, никто исключать не будет - чтобы коалиция не посыпалась. Но самое неприятное: если ты указываешь на проблемы, а начальство от тебя, в лучшем случае, отмахивается. А за глаза говорит: "Ясно с ним все, его Беня купил!" или "в ОПЗЖ захотел? Да кому он там нужен!", - рассказывает еще один нардеп-мажоритарщик.

На первое место в рейтинге политических партий вышла "Европейская солидарность", по соцопросу КМИС, которое проводили 5-7 февраля.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в начале февраля, больше всего голосов получили бы "ЕС", за которую отдали бы свой голос 12,2% всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором. За "ОПЗЖ" готовы проголосовать соответственно, 11,4% и 16,8% за "Слугу народа" - 10,5% и 15,5%. За "Батькивщину" - 8,9% и 13,2%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Слуга народа" может обеднеть на 10 депутатов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
февраля

Эталон женской красоты - на свет появилась Барби

Королеву обезглавили

Картинку выпустили из коробки -

Городом пополз трупный запах - землетрясение

Горел кинотеатр. Погибли люди

Антарктида: открыли первую станцию

Открыли озеро

Самый опасный преступник США повесился в камере

Самое читаемое
Модель Playboy эротично отомстила авиакомпании, раздевшись на борту
Модель Playboy эротично отомстила авиакомпании, раздевшись на борту
3
 Просмотров: 15282
Самый опасный преступник США повесился в камере
Самый опасный преступник США повесился в камере
6
 Просмотров: 12762
Екатерина Бужинская подчеркнула прелести откровенным боди
Екатерина Бужинская подчеркнула прелести откровенным боди
5
 Просмотров: 11628
Эротические позы и Астафьева без бюстгальтера. Чем щеголяли звезды на этой неделе
Эротические позы и Астафьева без бюстгальтера. Чем щеголяли звезды на этой неделе
5
 Просмотров: 10818
Украинская Мила Кунис показала секси-фигуру в бикини
Украинская Мила Кунис показала секси-фигуру в бикини
8
 1 Просмотров: 8874
Политика
Зеленский прибыл с визитом в ОАЭ
Зеленский прибыл с визитом в ОАЭ Просмотров: 333
Минздрав обновил список стран красной и зеленой зон
Минздрав обновил список стран красной и зеленой зон Просмотров: 171
Речной парад Днепром, воздушная колонна: как военные готовятся к 30-летию Независимости
Речной парад Днепром, воздушная колонна: как военные готовятся к 30-летию Независимости Просмотров: 252
Зеленский с женой в День влюбленных отправится в ОАЭ
Зеленский с женой в День влюбленных отправится в ОАЭ 5 Просмотров: 585
Допрос руководителей НАБУ по делу Татарова отменяется
Допрос руководителей НАБУ по делу Татарова отменяется Просмотров: 207
Больше всего комментируют
6
О санкциях против Януковича надо спрашивать с Порошенко
5
Зеленский с женой в День влюбленных отправится в ОАЭ
4
У Зеленского хотят создать еще одну партию - СМИ
4
Окружному админсуду Киева урежут полномочия
2
Саакашвили депортировали в Польшу
Голосов: 5633
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть