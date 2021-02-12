"Слуга народа" может обеднеть на 10 депутатов

На невозможность повлиять на решения "Слуги народа" жалуются как депутаты-мажоритарщики, так и "первые лица" партии. Фото: Facebook / Слуга народа

Партию "Слуга народа" могут покинуть минимум десять ее членов - в основном нардепы-мажоритарщики и "первые лица". Главной причиной "бунта" является сложная ситуация и в партии, и во фракции.

"Один из лидеров политсилы говорит: "Я стоял у истоков СН, еще когда она и партией не была полноценной, нахожусь в ее руководящих органах. За это время ни одну серьезную инициативу, ни с ячейками, ни на выборах, реализовать не удалось - все наталкивалось на какую-то глухую стену бездействия, молчания. Не вижу смысла дальше тянуть", - рассказывает один из руководителей политсилы изданию LB.ua.

На невозможность повлиять на решения жалуются и мажоритарщики:

"Я работал на своем округе задолго до прихода Зеленского в политику. Да, сейчас меня избрали от СН, и это было проще. Но они меня - как Ющенко в свое время о "Нашей Украине" говорил - явно "не на помойке нашли". Люди меня знают и с меня спрашивают за платежки, за отсутствие вакцины, всего. Что мне им отвечать? И почему я должен разделять бремя ответственности, если, даже будучи членом партии власти, никак и ни на что не могу повлиять? никак и ни на что!" - цитирует издание нардепа-мажоритарщика с одной большой южной области.

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Руководство партии знает о проблемах:

"Доходит до того, что человек в рабочем чате у нас пишет: "Исключите меня скорее! Достало все! Разумеется, никто исключать не будет - чтобы коалиция не посыпалась. Но самое неприятное: если ты указываешь на проблемы, а начальство от тебя, в лучшем случае, отмахивается. А за глаза говорит: "Ясно с ним все, его Беня купил!" или "в ОПЗЖ захотел? Да кому он там нужен!", - рассказывает еще один нардеп-мажоритарщик.

На первое место в рейтинге политических партий вышла "Европейская солидарность", по соцопросу КМИС, которое проводили 5-7 февраля. Если бы выборы в Верховную Раду проходили в начале февраля, больше всего голосов получили бы "ЕС", за которую отдали бы свой голос 12,2% всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором. За "ОПЗЖ" готовы проголосовать соответственно, 11,4% и 16,8% за "Слугу народа" - 10,5% и 15,5%. За "Батькивщину" - 8,9% и 13,2%.