"Слуга народа" ходил по Раде в шапке. Сети назвали "культурой ниже плинтуса"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко ходил в сессионном зале Верховной Рады в кепке.
Фото из сессионного заседания парламента в среду опубликовал фотограф Ян Доброносов.
"Нужно в помещениях шляпу снимать. Или сериал понравился", - написал фотограф.
Фото вызвало реакцию пользователей Facebook:
"Фу"
"Культура ниже плинтуса"
"Когда хотел быть Томи Шелби, а вышел таксист Жека"
"Просто отсутствие культуры госслужащего и пренебрежение к избирателям"
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В позапрошлом году Евгений Шевченко на кремлевском телеканале рассказывал о "радикально настроенных националистах".
В феврале он ездил на сборы к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.
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