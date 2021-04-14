"Слуга народа" ходил по Раде в шапке. Сети назвали "культурой ниже плинтуса"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко ходил в сессионном зале Верховной Рады в кепке.

Фото из сессионного заседания парламента в среду опубликовал фотограф Ян Доброносов.

Автор: Facebook.com/yan.dobronosov

"Нужно в помещениях шляпу снимать. Или сериал понравился", - написал фотограф.

Фото вызвало реакцию пользователей Facebook:

"Фу"

"Культура ниже плинтуса"

"Когда хотел быть Томи Шелби, а вышел таксист Жека"

"Просто отсутствие культуры госслужащего и пренебрежение к избирателям"

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В позапрошлом году Евгений Шевченко на кремлевском телеканале рассказывал о "радикально настроенных националистах". В феврале он ездил на сборы к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.