"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман

На довыборах в Раду мы увидели, как мощно работают сетки, скупки. У власти нет политической воли поставить в этом точку, говорит бывший премьер-министр Владимир Гройсман. Фото: Gazeta.ua

Выборы в парламент должны пройти в октябре 2023 года.

В партии "Слуга народа" ищут зацепки в законах, чтобы перенести их на 2024-й, говорит бывший премьер-министр Владимир Гройсман в интервью журналу "Країна".

"Выборы должны пройти в октябре 2023 года. Мне известно, что власть ищет зацепки в законах, чтобы перенести их на 2024 год. Это опасная история. Ею шел Янукович. На довыборах в Раду мы увидели, как мощно работают сетки, скупки. У власти нет политической воли поставить в этом точку. Они это поощряют. Думаю, так будет и на следующих парламентских выборах", – говорит Гройсман.

Экс-премьер считает неудовлетворительной работу нынешней власти:

"Я спокойно сложил полномочия. Думал, что власть, получившая монобольшинство, заработает. Но каждый день вижу – страна идет ко дну. Ее наваливают долгами. Децентрализацию разрушают. Образование в плохом состоянии. 70 тысяч медиков только за последний год уехали за границу. У власти нет видения будущего. Я переживаю за страну и за то, что будет здесь через три-пять лет".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раду могут попасть две прокремлевские партии – опрос

Интервью с Владимиром Гройсманом читайте в журнале "Країна" от 16 декабря.

Владимир Гройсман был премьер-министром с апреля 2016 по август 2019-го года.

Полномочия сложил перед новоизбранными нардепами Верховной Радой 9 созыва. Начал реформу децентрализации, медицинскую, образования. В то время начал работать Дорожный фонд, средства из которого уходили на строительство дорог.

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли в июле 2019 года. Тогда победила партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" с результатом 43,16%. Следующие выборы должны пройти осенью 2023 года.