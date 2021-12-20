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понедельник, 20 декабря 2021 19:56

"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман

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&quot;Слуга народа&quot; хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
На довыборах в Раду мы увидели, как мощно работают сетки, скупки. У власти нет политической воли поставить в этом точку, говорит бывший премьер-министр Владимир Гройсман. Фото: Gazeta.ua

Выборы в парламент должны пройти в октябре 2023 года.

В партии "Слуга народа" ищут зацепки в законах, чтобы перенести их на 2024-й, говорит бывший премьер-министр Владимир Гройсман в интервью журналу "Країна".

"Выборы должны пройти в октябре 2023 года. Мне известно, что власть ищет зацепки в законах, чтобы перенести их на 2024 год. Это опасная история. Ею шел Янукович. На довыборах в Раду мы увидели, как мощно работают сетки, скупки. У власти нет политической воли поставить в этом точку. Они это поощряют. Думаю, так будет и на следующих парламентских выборах", – говорит Гройсман.
Экс-премьер считает неудовлетворительной работу нынешней власти:
"Я спокойно сложил полномочия. Думал, что власть, получившая монобольшинство, заработает. Но каждый день вижу – страна идет ко дну. Ее наваливают долгами. Децентрализацию разрушают. Образование в плохом состоянии. 70 тысяч медиков только за последний год уехали за границу. У власти нет видения будущего. Я переживаю за страну и за то, что будет здесь через три-пять лет".

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Интервью с Владимиром Гройсманом читайте в журнале "Країна" от 16 декабря.

Владимир Гройсман был премьер-министром с апреля 2016 по август 2019-го года.
Полномочия сложил перед новоизбранными нардепами Верховной Радой 9 созыва. Начал реформу децентрализации, медицинскую, образования. В то время начал работать Дорожный фонд, средства из которого уходили на строительство дорог.
Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли в июле 2019 года. Тогда победила партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" с результатом 43,16%. Следующие выборы должны пройти осенью 2023 года.

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