"Слуга народа" говорит извиняться тем, кто звал на протест под Офис президента

Также "слуга" говорит подискутировать в парламенте, как могут происходить протесты. Фото: Сергей Старостенко

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что те, кто звали на акцию протеста под Офис президента 20 марта, должны за это извиняться. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV в понедельник.

"Сегодня я обращался через медиа к партиям с просьбой (это моя политическая позиция) - предлагаю им извиниться за то, что они призывали людей к участию в этой акции. Потому что их депутаты именно эту акцию поддерживали. "Не слышишь, увидишь" - а потом мы увидели все.

И здесь как бы выныривает такая логика - это вот "увидеть", оно готовилось. Не знаю насколько нам полиция сообщит - насколько готовились фаеры, надписи, почему это ночью", - заявил Корниенко.

Он сказал, что фракция "Слуги народа" "предлагает обсудить в парламенте, услышать мнения всех о том, что произошло".

"Не только конкретно по форме, что обрисовали административное здание, а вообще давайте подискутируем, что такое мирный протест, как он может, не может происходить, какие есть мировые стандарты", - заявил нардеп.

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Корниенко добавил, что внеочередное заседание Верховной Рады не будет посвящено одному вопросу. "Есть чем заняться. От такой насущной темы, как пакет малыша, заканчивая приватизацией, которую ждут международные партнеры. Оно (заседание. - Gazeta.ua) будет широкое", - рассказал "слуга".

На это в студии отреагировал нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз: "Вы серьезно? О том, чтобы извиняться".

"Это моя политическая позиция", - ответил Корниенко.

На вопрос телеведущего, будут ли на внеочередном заседании Верховной Рады рассматривать требования пикетчиков об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирины Венедиктовой Корниенко ответил:

"Касательно силовиков - они на такое внеочередное заседание вызываются для докладов по этой ситуации. И в целом по ситуации, которая есть с этим напряжением в обществе. Не только по делу Стерненка. Относительно любых немотивированных увольнений "мы хотим, чтобы их всех уволили" - так не работает. Для того, чтобы увольнять таких топ-чиновников, нужны некоторые обстоятельства".

20 марта общественность пришла под Офис президента на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненко. Требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Арсена Авакова. Во время акции разрисовали фасад, зажигали файеры, выбили стекло в дверях Офиса президента, запускали фейерверки. После этого фракция "Слуга народа" инициировала внеочередное заседание Верховной Рады.