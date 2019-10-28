"Слуга народа" готовит заявление правоохранителям на нардепа Федину

 
Ексклюзивы
1/5
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
7 Просмотров: 4680
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1683
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 7038
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1152
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6507
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 40824
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1170
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3402
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2349
Фото
Все фото
9
8
4
6
3
У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе
У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе
В Киеве прощаются с Тарасом Кутовым
В Киеве прощаются с Тарасом Кутовым
Экс-чиновника задержали в &quot;Борисполе&quot; по подозрению в государственной измене
Экс-чиновника задержали в "Борисполе" по подозрению в государственной измене
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
Самый молодой нардеп стал отцом
Самый молодой нардеп стал отцом
Видео
Все видео
Показали фильм о визите Зеленского в Золотое-4
Показали фильм о визите Зеленского в Золотое-4
Прокуратура взялась за землю, на которой засела охрана кума Путина
Прокуратура взялась за землю, на которой засела охрана кума Путина
Российские пропагандисты провоцировали Разумкова в Совете Европы
Российские пропагандисты провоцировали Разумкова в Совете Европы
"Я вам не дам отпетлять" - Дубинский обратился к "Слугам народа"
"Я вам не дам отпетлять" - Дубинский обратился к "Слугам народа"
Милованов об обидах Коломоського: "Не скрою, что я дебил"
Милованов об обидах Коломоського: "Не скрою, что я дебил"
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1152
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5778
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7641
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1881
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
27 октября 2019
Просмотров: 792
Чоловік з інтернету
Подруга Оксана знайшла чоловіка в інтернеті. Колєжанки змусили зареєструватися на сайті знайомств. Кажуть, нічого такому добру пропадати. І вона ...
понедельник, 28 октября 2019 12:01

"Слуга народа" готовит заявление правоохранителям на нардепа Федину

  Комментировать
&quot;Слуга народа&quot; готовит заявление правоохранителям на нардепа Федину
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців через погрозливі заяви нардепа Федини.

В правоохранительные органы обратятся относительно высказываний народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федыны в адрес президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на согласительном совете.

"На выходных состоялся визит президента фактически на линию разграничения. Видели вчера видеоотчет. Но так, как видеоотчеты не делаются в течение одной минуты, пока он готовился, монтировался, то пространство социальных сетей было наполнено разного плана комментариями о вырваном из контекста видео общения Владимира Зеленского с представителями ветеранского движения.

Я скажу прямо. Народный депутат фракции "Европейская солидарность", госпожа Федина София и сама высказывала определенные моменты, которые можно... пусть правоохранительные органы разбираются. Но там есть призывы или не призывы, ее мнение, что может случиться с президентом, если он будет так себя вести.

Мы, фракция "Слуга народа", считаем, что недопустимо такое со стороны народного депутата. Есть институты, а есть заповеди Божии. Нельзя человеку желать публично таких вещей ", - сказал Корниенко.

"Наша фракция будет обращаться в правоохранительные органы с просьбой определить, есть ли здесь перспективы в этой ситуации.

Был народный депутат, там был и блогер. К блогеру вопросов нет, у нас свободная страна, свобода слова. Это политическая позиция этой блогерши, госпожи Зверобой. А в отношении народного депутата, мы действительно выражаем свое возмущение, будем просить правоохранительные органы разбираться", - добавил нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соцгарантии добровольцам и борьба с кнопкодавами: чем будет заниматься Рада на этой неделе

26 октября на видео в Facebook нардеп София Федина заявила: "Товарищ президент, такое впечатление, думает что он бессмертен... Там случайно может взорваться граната, а знаешь, там обстрелы бывают случайно".

Федина шла 5-ой в списке "ЕС" на внеочередных выборах в парламент.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Слуга народа" готовит заявление правоохранителям на нардепа Федину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
октября

Украинские воины заняли стратегические высоты

Депутаты приняли важный документ по языку

За одну ночь вывезли из Германии всех польских евреев

Самое читаемое
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
17
 Просмотров: 34182
Новые деньги: как выглядит настоящая банкнота 1000 грн
Новые деньги: как выглядит настоящая банкнота 1000 грн Просмотров: 25300
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
 10 Просмотров: 12646
&quot;Мне пофиг, с кем будет перемирие&quot; - Зеленский поспорил с бойцами
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
 38 Просмотров: 12573
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков &quot;Фиорентины&quot;
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"
15
 1 Просмотров: 11790
Политика
Соцгарантии добровольцам и борьба с кнопкодавами: чем будет заниматься Рада на этой неделе
Соцгарантии добровольцам и борьба с кнопкодавами: чем будет заниматься Рада на этой неделе Просмотров: 72
Конституционный суд решит, законно ли Януковича лишили статуса президента
Конституционный суд решит, законно ли Януковича лишили статуса президента Просмотров: 225
Завтра Зеленский собирает форум на Донбассе
Завтра Зеленский собирает форум на Донбассе Просмотров: 1809
"Тех, кто скурвится, заменим" - у Зеленского рассказали о судьбе большинства
"Тех, кто скурвится, заменим" - у Зеленского рассказали о судьбе большинства 1 Просмотров: 459
Бывший телеведущий рассказал о работе в Раде
Бывший телеведущий рассказал о работе в Раде 1 Просмотров: 2943
Больше всего комментируют
38
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
10
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
7
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
5
Бразилия подтвердила переговоры о покупке самолетов Украиной
5
Сенцов отреагировал на скандал с Зеленским в Золотом
Голосов: 13127
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua