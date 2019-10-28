"Слуга народа" готовит заявление правоохранителям на нардепа Федину

"Слуга народу" звернеться до правоохоронців через погрозливі заяви нардепа Федини.

В правоохранительные органы обратятся относительно высказываний народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федыны в адрес президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на согласительном совете.

"На выходных состоялся визит президента фактически на линию разграничения. Видели вчера видеоотчет. Но так, как видеоотчеты не делаются в течение одной минуты, пока он готовился, монтировался, то пространство социальных сетей было наполнено разного плана комментариями о вырваном из контекста видео общения Владимира Зеленского с представителями ветеранского движения.

Я скажу прямо. Народный депутат фракции "Европейская солидарность", госпожа Федина София и сама высказывала определенные моменты, которые можно... пусть правоохранительные органы разбираются. Но там есть призывы или не призывы, ее мнение, что может случиться с президентом, если он будет так себя вести.

Мы, фракция "Слуга народа", считаем, что недопустимо такое со стороны народного депутата. Есть институты, а есть заповеди Божии. Нельзя человеку желать публично таких вещей ", - сказал Корниенко.

"Наша фракция будет обращаться в правоохранительные органы с просьбой определить, есть ли здесь перспективы в этой ситуации.

Был народный депутат, там был и блогер. К блогеру вопросов нет, у нас свободная страна, свобода слова. Это политическая позиция этой блогерши, госпожи Зверобой. А в отношении народного депутата, мы действительно выражаем свое возмущение, будем просить правоохранительные органы разбираться", - добавил нардеп.

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26 октября на видео в Facebook нардеп София Федина заявила: "Товарищ президент, такое впечатление, думает что он бессмертен... Там случайно может взорваться граната, а знаешь, там обстрелы бывают случайно". Федина шла 5-ой в списке "ЕС" на внеочередных выборах в парламент.