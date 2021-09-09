"Слуга народа" – это Партия регионов 2.0" – в Facebook гудят о Тищенко

На странице "Процишин официальный" пошутили: "Сделаем 90-е вместе". Фото: "Процишин официальный"

В Офисе президента боятся любого упоминания о расследовании дела "вагнеровцев", пишут в социальных сетях. Поэтому нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил драку с депутатом Гео Леросом, который начал говорить о вагнергейте, отмечают в постах.

Как еще реагируют на драку возле трибуны в Раде – в материале Gazeta.ua.

Сам нардеп Гео Лерос выложил видео нападения и написал: "Именно такими методами Зеленский будет физически уничтожать свободу слова и всех оппонентов режима".

Тищенко же высказался о драке так: "С детства ненавижу предателей". Его поддержал "слуга" Юрий Камельчук.

Журналист Богдан Буткевич в Facebook считает, что на Банковой боятся любого упоминания о вагнергейте.

"Они реально думают, что смогут всем закрыть рот? Даже Леросу не смогли, ведь после перерыва он все равно закончил выступление", – пишет журналист.

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О страхе Офиса президента в расследовании дела вагнеровцев также написал политолог Виктор Таран.

На странице "Процишин официальный" пошутили про Тищенко: "Сделаем 1990-е вместе". Выложили фото , где постер к программе "Ревизор" с Тищенко переделали – добавили бейсбольную биту со следами крови.

Богдан Процишин также пишет: "Это Партия Регионов 2.0. И совершать с ними придется так же, как мы поступили с первой версией".

"Зеленский пришел к власти именно благодаря свободе беспощадно критиковать украинских политиков на ведущих телеканалах и концертных площадках страны", - напомнил политический эксперт Виталий Кулик.

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Нападением на свободу слова называет такие действия Тищенко юрист Геннадий Друзенко.

"А значит затыкание рта парламентариям – это выстрел в сердце парламентаризма", – добавляет он.

Экс-нардеп Александр Черненко пошутил, как в ОП будут комментировать ситуацию: "Коля Тищенко должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х. За хулиганку, рэкет, наркоторговлю, нанесение тяжких телесных. Но не сел. Поэтому, как ни крути, во всем, что сегодня происходит, виноваты предшественники".

Нардеп от "Голоса" Александра Устинова вспомнила другую драку за трибуной: "Власть переменная, а цирк в парламенте вечный".

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил драку в Верховной Раде. Это произошло после того, как внефракционный депутат Гео Лерос с трибуны заявил о срыве спецоперации по "вагнеровцам". Украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию "вагнеровцов", для чего выманили их в Беларусь. Однако операцию сорвали по требованию руководителя Офиса президента Андрея Ермака, заявил редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.