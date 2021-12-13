"Слуга народа" будет продюсировать шоу "Саджати будемо" - его снимут за деньги государства

Продюсер и депутат киевского горсовета от "Слуг народа" Виктория Бурдукова / CreativityHub

Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины", в которую входят телеканалы "Дом" и UATV, планирует запустить шоу "Садить будем".

Продюсером станет депутат киевского горсовета от "Слуг народа" Виктория Бурдукова. Будет производить шоу компания "КС Продакшн". Об этом свидетельствуют данные в системе ProZorro.

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Предусмотрено производство 52 выпусков по 50 мин каждый, а стоимость составит 3,2 млн. грн. В описании говорится, что это будет "жесткое шоу, которое покажет украинцам настоящую силу политиков и их помощников". Также программа должна показать "победу справедливости над безнаказанностью богатых и богатых".

Бурдукова раньше работала над шоу "Ревизор". С 2020 года она депутат киевского горсовета. Компания "КС Продакшн" в 2020 году сотрудничала с Министерством культуры по съемкам сериала "патриотического направления".

Название программы созвучно с предвыборным обещанием президента Владимира Зеленского о "посадках весной"".

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