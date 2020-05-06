"Слуг" не интересуют законопроекты, которые не дают политических дивидендов - Герасимов

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1629
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 936
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1422
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1179
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1854
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1593
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3573
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2430
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4824
Фото
Все фото
7
4
3
4
3
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
&quot;Решение принял&quot; - Кличко отреагировал на инцидент с полицейским с участием своего заместителя
"Решение принял" - Кличко отреагировал на инцидент с полицейским с участием своего заместителя
Ссоры и толкотня за &quot;гречкой&quot;: партия кума Путина во время карантина устроила давку
Ссоры и толкотня за "гречкой": партия кума Путина во время карантина устроила давку
Экономический кризис? Соратница Тимошенко пришла в Раду с сумочкой за более чем полсотни тыс. грн
Экономический кризис? Соратница Тимошенко пришла в Раду с сумочкой за более чем полсотни тыс. грн
Кличко пришел в гости к &quot;домашней арестантке&quot; Чорновол
Кличко пришел в гости к "домашней арестантке" Чорновол
Видео
Все видео
Жена Зеленского в видеоролике заговорила о "ментальных различиях"
Жена Зеленского в видеоролике заговорила о "ментальных различиях"
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Зеленский предупредил о шокирующих последствиях быстрого снятия карантина
Зеленский предупредил о шокирующих последствиях быстрого снятия карантина
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1116
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3681
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2547
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1593
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 774
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
среда, 06 мая 2020 15:02

"Слуг" не интересуют законопроекты, которые не дают политических дивидендов - Герасимов

  Комментировать
&quot;Слуг&quot; не интересуют законопроекты, которые не дают политических дивидендов - Герасимов
Нардеп Артур Герасимов: "Зеленскому наплевать на врачей, его интересуют только политические дивиденды"

Президент Владимир Зеленский и депутаты его фракции "Слуга народа" не занимаются проблемами медиков, которые противостоят эпидемии коронавируса. Их интересуют исключительно политические дивиденды.

Об этом в комментарии журналистам сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

"Законопроект о страховании медиков, где ключевым автором является Петр Порошенко, очень прост. Если врач заболел, он получит около 200 тысяч из этой страховки. Если, не дай Бог, врач умер из-за COVID-19, то его семья получит около полутора миллиона гривен.

Я уже знаю, что из-за "политических дивидендов" Зеленскому и "слугам народа" вообще наплевать на врачей. Для них это - провокация, а нужны "политические дивиденды". Думаю, вся страна вчера видела это. Так вот, из-за "политических дивидендов" они регистрируют альтернативный закон. Если вы хотите, сделайте полную копию законопроекта Порошенко, выносите в зал и голосуйте! Главное - чтобы приняли. Потому что сейчас не надо делиться на оппозицию или власть. Надо объединиться и помочь как можно скорее. Пройти эпидемию, защитить врача и защитить украинцев", - подчеркнул Герасимов.

"А если вы хотите "политические дивиденды", и если вы хотите, чтобы вам аплодировали, можете полностью скопировать закон Порошенко и принимать его. Нам нет разницы, кто автор законопроекта, главное - чтобы он был проголосован", - сказал сопредседатель фракции "Европейской солидарности".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Слуг" не интересуют законопроекты, которые не дают политических дивидендов - Герасимов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Украинское воздушное судно пролетело без дозаправок более суток

Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ

Родился отец психоанализа: топ-15 цитат Зигмунда Фрейда

Крупнейший в мире дирижабль сгорел за 36 секунд

В Италии умер украинский писатель

Провели последнюю казнь

Украинские войска провели успешный рейд по тылам противников

В Украине отмечают День пехоты

Испытали уникальный медицинский прибор

Философ возглавил национальную неделю неповиновения

Самое читаемое
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
11
 1 Просмотров: 57271
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
 1 Просмотров: 27927
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
10
 Просмотров: 24183
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери Просмотров: 16138
Без МВФ придется занимать деньги у России, это - путь к гражданской войне
Без МВФ придется занимать деньги у России, это - путь к гражданской войне
 Просмотров: 13761
Политика
Весна пришла, но своих сажать не хочется. Чиновники смогут прятать имущество у детей
Весна пришла, но своих сажать не хочется. Чиновники смогут прятать имущество у детей Просмотров: 144
Жена Зеленского в видеоролике заговорила о "ментальных различиях"
Жена Зеленского в видеоролике заговорила о "ментальных различиях"
 Просмотров: 684
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
 Просмотров: 198
"Слугам" написали, что говорить о медреформе
"Слугам" написали, что говорить о медреформе 1 Просмотров: 360
Зеленский не поедет на парад к Лукашенко
Зеленский не поедет на парад к Лукашенко Просмотров: 540
Больше всего комментируют
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
5
Украинцам планируют поднять цены на электроэнергию: подробности
5
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
3
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
3
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
Голосов: 16258
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua