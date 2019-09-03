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вторник, 03 сентября 2019 10:08

"Слуг народа" предупредили о продленном рабочем дне

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&quot;Слуг народа&quot; предупредили о продленном рабочем дне
Верховная Рада в первый рабочий день работала 13 часов. Фото: УНИАН

3 сентября пленарное заседание Верховной Рады продлится до ночи.

Об этом в кулуарах парламента сказал член фракции "Слуги народа" Юрий Камельчук.

"Нас предупредили, что, возможно, будем работать до 20:00, а то и до 21:00. Как пойдет. Если коллеги из других фракций не будут затягивать это какими-то ненужными комментариями или другими процедурами", - сказал нардеп.

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29 августа Верховная Рада 9-го созыва собралась на первое заседание. Оно завершилось после двух ночи. 424 народных депутата присягнули на верность Украине.

В этот день они назначили нового премьер-министра - им стал Алексей Гончарук. Также одобрили состав нового правительства. Кроме того, парламентарии уволили главу СБУ и генпрокурора и назначили на эти должности Ивана Баканова и Руслана Рябошапку соответственно.

Также Верховная Рада поддержала постановление о предварительном одобрении законопроекта, который отменяет депутатскую неприкосновенность.

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Дата
03
сентября

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