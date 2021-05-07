Сложилась экстраординарная ситуация - ЦИК

Окружная комиссия передала полиции пакет, в котором были бюллетени за Шевченко, без самих бюллетеней. Фото: @opora

Центральная избирательная комиссия ищет наиболее оптимальные действия и решения для установления достоверных результатов выборов народного депутата в 87-м округе.

"Сложилась экстраординарная ситуация, из которой нет однозначного юридического выхода", - сообщила комиссия.

ЦИК напомнила, что 1 мая Большая палата Верховного суда отменила протокол о результатах выборов.

Также истец хотел обязать комиссию продолжить действия по установлению результатов выборов в округе. Суд отказал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что с выборами в 87-м округе - комментарий "Опоры"

5 мая ЦВК отказалась регистрировать народным депутатом выдвиженца от "Слуги народа" Василия Вирастюка. Перед этим Большая палата Верховного суда отменила протокол ЦИК, которым Вирастюка признано победителем в округе №87 в Ивано-Франковской области. Выборы проходили 28 марта. По данным ЦИК, за Вирастюка проголосовали 30,95%, кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко - 30,11%, кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,51%. Разница между Вирастюком и Шевченко - 422 голоса.