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пятница, 07 мая 2021 09:45

Сложилась экстраординарная ситуация - ЦИК

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Сложилась экстраординарная ситуация - ЦИК
Окружная комиссия передала полиции пакет, в котором были бюллетени за Шевченко, без самих бюллетеней. Фото: @opora

Центральная избирательная комиссия ищет наиболее оптимальные действия и решения для установления достоверных результатов выборов народного депутата в 87-м округе.

"Сложилась экстраординарная ситуация, из которой нет однозначного юридического выхода", - сообщила комиссия.

ЦИК напомнила, что 1 мая Большая палата Верховного суда отменила протокол о результатах выборов.

Также истец хотел обязать комиссию продолжить действия по установлению результатов выборов в округе. Суд отказал.

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5 мая ЦВК отказалась регистрировать народным депутатом выдвиженца от "Слуги народа" Василия Вирастюка.

Перед этим Большая палата Верховного суда отменила протокол ЦИК, которым Вирастюка признано победителем в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Выборы проходили 28 марта. По данным ЦИК, за Вирастюка проголосовали 30,95%, кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко - 30,11%, кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,51%.

Разница между Вирастюком и Шевченко - 422 голоса.

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