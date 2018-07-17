Следующий президент должен "сдать" новую Конституцию и оставить пост - Бессмертный

В Конституцию нужно внести положения, в частности, по НАБУ. Фото: uarp.org

Депутаты следующего созыва Верховной Рады должны принять новую Конституцию Украины, после чего вместе с президентом пойти на внеочередные выборы.

Об этом сказал политик и дипломат Роман Безсмертный на пресс-конференции по изменению Конституции 16 июля.

"Содержание - это дело специалистов, политического компромисса тех, кто будет сидеть в зале. Новую Конституцию должен принять следующий парламент. У него будет период как можно скорее войти в историю. Необходимым будет применение кнута и пряника. Для этого соответствующую роль должен сыграть президент. Он должен осознавать ограниченность своего периода. Потому что после принятия должны состояться выборы президента, парламента, местных органов власти. И все это в условиях войны. Война - это не только горе. Это наш шанс. Она делает нас честнее", - сказал Бессмертный.

Он отметил необходимость четко прописать порядок принятия и внесения изменений в Основной закон. Также особое внимание нужно уделить правоохранительным органам.

"С точки зрения маневра по органам власти. В Конституции несколько страниц посвящены Генпрокуратуре, она доводится до ничтожества. Там нет НАБУ, которое вырастает в глазах людей. И как они могут между собой не собачиться? На это надо обратить внимание", - сказал Бессмертный.

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Президент Петр Порошенко 28 июня заявил, что в ближайшее время подаст в парламент изменения в Конституцию относительно закрепления целей Украины на вступление в ЕС и НАТО. В свою очередь лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил ликвидировать пост премьера и сократить количество депутатов и министерств. Руководитель "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала переписать Конституцию и вынести новый закон на референдум.