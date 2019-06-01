Следующая встреча в Минске состоится с новыми членами украинской делегации

Новых членов ТРГ представят на следующей неделе. Фото: LIGA.net

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что переговоры Трехсторонней контактной группы возобновятся в июне.

Он добавил, что состав ТГК в Минске будет присутствовать в обновленном формате, пишет "Радио НВ".

Новый состав трехсторонней контактной группы Президент Украины Владимир Зеленский представит в июне.

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"Минский площадка возобновит свою работу, насколько я понимаю 5 июня это должно произойти", - говорит Климкин.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посоветовал Владимиру Зеленскому реформировать Администрацию президента. Отметил, что с искренним уважением относится к первым персональным назначениям Зеленского. Но бы Администрацию перезагрузил как факт и как класс