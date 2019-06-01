Следующая встреча в Минске состоится с новыми членами украинской делегации

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 4059
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 522
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 3619
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2709
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2295
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2268
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3015
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1341
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7272
Фото
Все фото
10
20
4
6
7
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Зеленский посетил Львовскую область
Зеленский посетил Львовскую область
Саакашвили возвращается (онлайн)
Саакашвили возвращается (онлайн)
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
Видео
Все видео
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Они "работают": нардепа поймали на телефонных играх в Раде
Они "работают": нардепа поймали на телефонных играх в Раде
Саакашвили получил должность
Саакашвили получил должность
"Мстить не буду и ни на какие должность не рвусь" - Саакашвили
"Мстить не буду и ни на какие должность не рвусь" - Саакашвили
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 198
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 576
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3015
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 29611
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2286
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
01 июня 2019
Просмотров: 36
З головою і без
25 травня міський голова Києва Віталій Кличко відкрив велосипедно-пішохідний міст між Володимирською гіркою і парком "Хрещатий". Через день скляна ...
суббота, 01 июня 2019 09:55

Следующая встреча в Минске состоится с новыми членами украинской делегации

  Комментировать
Следующая встреча в Минске состоится с новыми членами украинской делегации
Новых членов ТРГ представят на следующей неделе. Фото: LIGA.net

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что переговоры Трехсторонней контактной группы возобновятся в июне.

Он добавил, что состав ТГК в Минске будет присутствовать в обновленном формате, пишет "Радио НВ".

Новый состав трехсторонней контактной группы Президент Украины Владимир Зеленский представит в июне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали "красные линии" для Зеленского

"Минский площадка возобновит свою работу, насколько я понимаю 5 июня это должно произойти", - говорит Климкин.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посоветовал Владимиру Зеленскому реформировать Администрацию президента.

Отметил, что с искренним уважением относится к первым персональным назначениям Зеленского. Но бы Администрацию перезагрузил как факт и как класс

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Следующая встреча в Минске состоится с новыми членами украинской делегации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ Просмотров: 12831
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
22
 Просмотров: 11826
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 11309
В столичной больнице отказались извлечь из ребенка клеща
В столичной больнице отказались извлечь из ребенка клеща 2 Просмотров: 8517
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
 2 Просмотров: 7794
Политика
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
 Просмотров: 4059
"Сильная боль, много лекарства" - Мосийчук рассказал о проблемах со здоровьем
"Сильная боль, много лекарства" - Мосийчук рассказал о проблемах со здоровьем Просмотров: 1188
Гройсман никуда не собирался. Отставка - это авантюра
Гройсман никуда не собирался. Отставка - это авантюра Просмотров: 837
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
 Просмотров: 522
Представителей профсоюза горняков не пустили на заседание СНБО по угольной отрасли
Представителей профсоюза горняков не пустили на заседание СНБО по угольной отрасли Просмотров: 468
Больше всего комментируют
11
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
6
Народ вам не позволит. Земля будет гореть под ногами - Парубий
6
Зеленский открестился от пророссийских заявлений бизнес-партнера
6
Зеленский: надо двигаться в ЕС и давить Россию санкциями
5
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Голосов: 5060
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua