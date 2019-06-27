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Шлапак объяснила, как остановить трудовую миграцию молодежи

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Шлапак объяснила, как остановить трудовую миграцию молодежи
Лидер "Социальной справедливости" Алла Шлапак поделилась планами партии относительно поддержки молодого поколения. Фото: bigkiev.com.ua

Молодежь должна испытывать уверенность в будущем, чтобы оставаться в Украине.

Об этом заявила лидер "Социальной справедливости" Алла Шлапак, рассказывая о планах партии относительно поддержки молодого поколения.

"Статистика по миграции сегодня критическая. Каждый год на заработки из Украины выезжает более миллиона наших граждан, преимущественно молодежь. И главная беда в том, что делают они это не по собственной воле. К сожалению, государство не дает им гарантий развития и социального благосостояния. В Украине они не имеют возможностей себя реализовать", – заметила лидер "Социальной справедливости" Шлапак.

По словам политика, чтобы изменить эту ситуацию, необходимо реализовать на государственном уровне ряд инициатив и "Социальная справедливость" в Парламенте нового созыва готова этим заниматься. "В Украине должно быть качественное и конкурентное образование, которое будет объединять в себе исторические традиции нашей высшей школы и инновации. Это даст возможность молодым людям не только иметь диплом, но и приобрести необходимые знания и навыки, которые помогут им получить престижную работу по специальности. Кроме этого, считаю необходимым ввести государственную программу стипендий для обучения за границей украинских студентов, но при одном условии – после обучения эти молодые люди должны трудоустроиться в Украине", – объяснила Шлапак.

Лидер "Социальной справедливости" также подчеркнула важность поддержки молодых предпринимателей, которые являются гарантией экономической стабильности государства. В частности, речь идет о реализации программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса, внедрении механизма государственного микрокредитования и развитии научных хабов. Шлапак также добавила, что уже сегодня политическая партия "Социальная справедливость" готовит ряд законодательных изменений, которые сдвинут этот процесс с мертвой точки.

Напомним, в последнее время трудовая миграция украинцев достигла критической отметки. По данным МИД Украины, ежемесячно из Украины на заработки выезжает около 100 тысяч наших граждан. Большинство из них выбирает местом своего назначения Польшу и Канаду, где сегодня по разным оценкам работает 1,2–1,4 миллиона украинцев, в основном молодежь.

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