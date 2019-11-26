Скороход анонсировала выход 11 нардепов из "Слуги народа"

Анна Скороход хочет собрать депутатов. Фото: i.obozrevatel.com

Нардеп Анна Скороход, которую исключили из Слуги народа, заявила, что в ближайшее время фракцию покинут еще 11 депутатов.

Об этом она сказала в эфире телеканала Прямой.

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"Точно сейчас сказать не могу. Но то, что коллеги звонят и говорят, что в ближайшее время собираются присоединиться, то такие действительно есть", - отметила она.

По ее словам, она хочет объединить народных депутатов в новую группу. Всего около 60 нардепов. Называть фамилии этих депутатов отказалась как и сообщить еще какие-либо подробности.

Ранее Скороход рассказала, как принимают решения в комитете. По ее словам, председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус считает себя богом комитета и требует от депутатов-членов комитета принятия нужных ему решений.