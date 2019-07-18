Сколько Зеленский заработал за июнь

Инаугурация Владимира Зеленского на пост президента Украины состоялась 20 мая 2019 года. Фото - Politeka.net

Владимиру Зеленскому за работу на посту президента Украины в июне была начислена зарплата 28 тыс. грн.

Из этой суммы отчислили налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством - 5 460 грн. На руки президент получил 22 540 грн. Об этом сообщили в Государственном управлении делами.

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"Заработная плата Президенту Украины Владимиру Зеленскому в июне 2019 начислена в размере должностного оклада 28 000,00 гривен. Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) Президенту Украины не установлено", - говорится в сообщении.

Таким образом, в июне его однодневная зарплата в рабочие дни составляла 1252 грн.

За первый месяц работы на посту главы государства Владимир Зеленский получил зарплату 12727 грн. Из этой суммы отчислили 2481 грн как обязательные налоги и сборы.