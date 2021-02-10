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среда, 10 февраля 2021 19:48

Сколько зарплаты получил Шмыгаль в первый месяц Нового года

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Сколько зарплаты получил Шмыгаль в первый месяц Нового года
В декабре премьер получил 43 тыс. грн. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль получил в январе 47 тыс. 293 грн зарплаты. Вся она состоит из должностного оклада, пишет портал "Слово і діло"

Аналогичную сумму получила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров - 41 тыс. грн, это тоже только оклад.

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Вице-премьеру - министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексею Резникову насчитали 58 тыс. 688 грн.

Министру Кабмина Олегу Немчинову выплатили 45 тыс. 101 грн.

С 1 января минимальная зарплата выросла до 6 тыс. грн.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак получает большую зарплату чем президент Владимир Зеленский.

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