Сколько зарплаты получил Шмыгаль в первый месяц года

В декабре премьер получил 43 тыс. грн. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль получил в январе 47 тыс. 293 грн зарплаты. Вся она состоит из должностного оклада, пишет портал "Слово і діло"

Аналогичную сумму получила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров - 41 тыс. грн, это тоже только оклад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кризис закончился: "слуга" пришла в Раду в сережках 50 минимальных пенсий

Вице-премьеру - министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексею Резникову насчитали 58 тыс. 688 грн.

Министру Кабмина Олегу Немчинову выплатили 45 тыс. 101 грн.

С 1 января минимальная зарплата выросла до 6 тыс. грн.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак получает большую зарплату чем президент Владимир Зеленский.