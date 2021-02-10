Сколько зарплаты получил Шмыгаль в первый месяц года

Премьер-министр Денис Шмыгаль получил в январе 47 тыс. 293 грн зарплаты. Вся она состоит из должностного оклада, пишет портал "Слово і діло"
Аналогичную сумму получила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров - 41 тыс. грн, это тоже только оклад.
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Вице-премьеру - министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексею Резникову насчитали 58 тыс. 688 грн.
Министру Кабмина Олегу Немчинову выплатили 45 тыс. 101 грн.
С 1 января минимальная зарплата выросла до 6 тыс. грн.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак получает большую зарплату чем президент Владимир Зеленский.
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