Сколько заработали председатели областных администраций в апреле

Больше всех руководителей областных государственных администраций в апреле заработал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Он получил 102 тыс. 927 грн, сообщает "Слово и дело". На сайт опубликовали зарплаты руководителей областей за прошлый месяц.

После Сергея Гайдая вторым в рейтинге является освобожден от должности глава Кировоградской ОГА Андрей Назаренко. Он заработал 66 тыс. 690 грн. Ему кроме оклада и надбавок выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск - 27,8 тыс. грн.

Автор: "Слово і діло"



Чуть больше 57 тыс. грн за прошлый месяц насчитали руководителю Ровенской ОГА Виталий Ковалю, председателю Харьковской ОГА Айни Тимчук, председателю Сумской ОГА Василию Хоме, председателю Черновицкой ОГА Сергею Осадчуку и главе Волынской ОГА Юрию Погуляйко.

Самая низкая зарплата в апреле была у руководителя Ивано-Франковской обладминистрации Андрея Бойчука - 45 тыс. 643 грн.

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Президент Владимир Зеленский за прошлый год получил 336 тыс. грн зарплаты. Премьер Денис Шмыгаль прошлом году получил 540 тыс. зарплаты на посту главы правительства и 34 тыс. в должности председателя Ивано-Франковской ОГА. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков – 547 563 грн.