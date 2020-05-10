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Сколько заработал премьер Шмыгаль

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Сколько заработал премьер Шмыгаль
Правительство ограничило зарплаты. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль заработал в апреле 47, 2 тыс. грн.

Об этом сообщили в Секретариате правительства, пишет "Слово і Діло"

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников получили 38, 2 тыс.

Вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров получил 91, 7 тыс. грн. Он получил 69, 2 тыс. компенсации за неиспользованный отпуск, а также пособие по временной нетрудоспособности - 44, 6 тыс.

Министр здравоохранения Максим Степанов получил 38 тыс.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба получил 42, 4 тыс.

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Кабинет министров ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных компаний до 47 тыс. грн в месяц. Постановление применяется к зарплатам с 1 апреля этого года. Выплаты ограничили на время карантина.

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