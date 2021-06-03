Сколько украинцев получили прививки от Covid-19

Назвали количество вакцинированных за сутки украинцев. Фото: ua.news

Полный курс вакцинации от коронавируса в Украине прошли 145 тысяч человек.

Из них 3 730 - за последние сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"4 июня привили 57 440 человек. Одну дозу получили 53 710 человек, полностью иммунизированы - 3730", - говорится в сообщении.

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В течение суток работали 502 мобильные бригады и 514 пунктов прививки.

С начала прививочной кампании в Украине вакцинировали 1 177 373 человека, из них получили 1 дозу - 1 177 371 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 145 792 человека.

За последние сутки в Украине обнаружили 1897 новых больных коронавирусом. В частности, заболели 91 ребенок и 65 медработников. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях.